BSPHCL तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025 OUT: यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने Technician Grade III (टेक्नीशियन ग्रेड 3) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इस उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर अनुमानित अंक जान सकते हैं तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 Link
BSPHCL ने टेक्नीशियन ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक cdn3.digialm.com पर एक्टिव है। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
यहां क्लिक करें
बीएसपीएचसीएल तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स
बीएसपीएचसीएल परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में मुख्य जानकारी देख सकते हैं।
|संगठन का नाम
|बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)
|पद का नाम
|टेक्नीशियन ग्रेड-3
|BSPHCL परीक्षा तिथि
|11 से 22 जुलाई 2025
|BSPHCL उत्तर कुंजी 2025
|14 अगस्त 2025
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.bsphcl.co.in
BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
BSPHCL उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
-
BSPHCL की वेबसाइट www.bsphcl.co.in खोलें।
-
होमपेज पर “Recruitment” या “Latest Updates” सेक्शन में जाएँ।
-
अपने पद के लिए “BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
नए पेज पर अपनी परीक्षा तिथि, पेपर कोड या पद का नाम चुनें।
-
उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड करें और बाद में उपयोग के लिए सेव कर लें।
