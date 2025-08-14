BSPHCL तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025 OUT: यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने अपनी वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। 

Aug 14, 2025, 16:34 IST
BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 OUT:  बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने Technician Grade III (टेक्नीशियन ग्रेड 3) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इस उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर अनुमानित अंक जान सकते हैं तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 Link

BSPHCL ने टेक्नीशियन ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक cdn3.digialm.com पर एक्टिव  है। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

BSPHCL Answer Key 2025 Download Link

बीएसपीएचसीएल तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स

बीएसपीएचसीएल परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में मुख्य जानकारी देख सकते हैं।

संगठन का नामबिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)
पद का नाम टेक्नीशियन ग्रेड-3
BSPHCL परीक्षा तिथि 11 से 22 जुलाई 2025
BSPHCL उत्तर कुंजी 2025 14 अगस्त 2025
आधिकारिक वेबसाइट www.bsphcl.co.in

BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

BSPHCL उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. BSPHCL की वेबसाइट www.bsphcl.co.in खोलें।

  2. होमपेज पर “Recruitment” या “Latest Updates” सेक्शन में जाएँ।

  3. अपने पद के लिए “BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  4. नए पेज पर अपनी परीक्षा तिथि, पेपर कोड या पद का नाम चुनें।

  5. उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड करें और बाद में उपयोग के लिए सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

