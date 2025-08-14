BSPHCL तकनीशियन ग्रेड 3 उत्तर कुंजी 2025 OUT: यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 OUT: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने Technician Grade III (टेक्नीशियन ग्रेड 3) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इस उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर अनुमानित अंक जान सकते हैं तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

BSPHCL Technician Grade 3 Answer Key 2025 Link

BSPHCL ने टेक्नीशियन ग्रेड-3 भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक cdn3.digialm.com पर एक्टिव है। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।