BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025: आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट bsphcl.co.in पर जारी, यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से PDF करें डाउनलोड

BSPHCL Answer Key 2025: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने अपनी वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL तकनीशियन ग्रेड III आंसर की 2025 जारी कर दी है। यहां आंसर की डाउनलोड करने और अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने के तरीके दिए गए हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 14, 2025, 18:35 IST
Bihar BSPHCL Answer Key 2025: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने अपनी वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL तकनीशियन ग्रेड III आंसर की 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए Candidates अब प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए, आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आधिकारिक वेबसाइट से बिहार BSPHCL आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। BSPHCL आंसर की 2025 जांचने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है-

BSPHCL आंसर की 2025 का एक्टिव लिंक 

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर BSPHCL तकनीशियन आंसर की 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। बिहार BSPHCL आंसर की 2025 के डायरेक्ट लिंक के लिए नीचे क्लिक करें।

जानकारी

विवरण

BSPHCL तकनीशियन आंसर की 2025

यहां क्लिक करें

बिहार BSPHCL तकनीशियन आंसर की 2025 का लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2156 तकनीशियन ग्रेड III के पद भरे जाने हैं। बिहार BSPHCL आंसर की 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

पद का नाम

तकनीशियन ग्रेड III

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL)

पदों की संख्या

2156

आंसर की जारी होने की तारीख

13 अगस्त, 2025

आंसर की का स्टेटस

जारी

आधिकारिक वेबसाइट

bsphcl.co.in

संगठन ने राज्य भर में 11-07-2025 से 22-07-2025 तक तकनीशियन ग्रेड III पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2156 तकनीशियन ग्रेड III के पद भरे जाने हैं।

BSPHCL आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-

1.  आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, "Inviting Objection against Model Answer (Tech.Gr.-III, ENN-05/2024)" लिंक पर क्लिक करें।

3.  अब होमपेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें और कैप्चा कोड दर्ज करें।

4.  सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5.  सभी विवरणों (नाम, परीक्षा केंद्र, तारीख आदि) को वेरिफाई करें।

6.  भविष्य के लिए आंसर की को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

BSPHCL आंसर की 2025 के बाद क्या?

तकनीशियन ग्रेड III परीक्षा में शामिल हुए सभी Candidates आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, Candidates को लिंक पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। सभी आपत्तियां मिलने के बाद, संगठन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा सभी आपत्तियों/चुनौतियों का मूल्यांकन करेगा। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। तकनीशियन ग्रेड III पदों के Result जारी होने के साथ ही Candidates को फाइनल आंसर की भी मिल जाएगी।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

