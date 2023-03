CBSE Class 10 Hindi Answer Key 2023 and Question Papers, Download PDF All SETs

CBSE Class 10 Hindi Answer Key 2023: Class 10th CBSE Hindi board exam 2023 has gotten over just a while ago and students are gathered around discussing their answers. Check the CBSE Class 10 Hindi course A and course B question paper and answer key in PDF format here.

CBSE Class 10 Hindi Answer Key 2023: The much awaited Hindi course A and course B examinations for the 2023 10th class board exam candidates have finally gotten over. In this article, candidates can check their CBSE Class 10 Hindi Answer Key along with the Question Paper PDF, Exam Analysis and Reviews by fellow students and subject experts. The Central Board of Secondary Education conducted the Class 10 Hindi Board Exam 2023 today, on Friday, March 17th, 2023 from 10.30 AM to 1.30 PM. The students were provided 3 hours to attempt the paper along with an extra 15 minutes to review the questions before starting the paper. Hindi is a core subject for the students of the CBSE Board in class 10th. Thus, this paper was very important for the students. The board has not released the official marking scheme or answer key yet but you can check the answer key curated by our subject experts right here.

CBSE Class 10th Hindi Question Paper and Answer Key: Key Highlights

Board CBSE Subject Hindi Course A Hindi Course B Exam Date 17 March 2023 Marking Scheme Status Not Released Official Website cbse.gov.in

CBSE Class 10 Hindi Paper Question Paper 2023

Check CBSE Class 10 Hindi Course A and Course B Question Paper from the link given below: CBSE Class 10 Hindi Paper Question Paper 2023 PDF

CBSE Class 10 Hindi Paper Answer Key 2023

Although the Central Board of Secondary Education hasn’t released the 2023 Class 10 Hindi answer key or marking scheme yet, our subject experts have prepared this answer key for the 2023 Hindi question paper based on the sample paper and marking scheme released by CBSE, previously.

खंड अ ( बहुविकल्पीय/ वस्तुपरक प्रश्न)

1.i.)आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही हैं

सस्ती होने के कारण अधिक उत्पादन के कारण स्वच्छ पर्यावरण के कारण सरकारी मिलने के कारण

Ans: स्वच्छ पर्यावरण के कारण

ii) सही कथन का चयन कीजिए

उत्तर भारत में जैविक खेती के लिए प्रेरणा की जरूरत हैं। पूर्वोतर राज्यों में खेती के प्रति उत्साह हैं लोगों में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी का अभाव हैं प्राकृतिक खेती के लिए विश्व विद्यालय से शिक्षित होना जरूरी है

Ans: पूर्वोतर राज्यों में खेती के प्रति उत्साह हैं

iii) जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

रासायनिक खेती निषिध्द की जानी चाहिए बाजार में केवल जैविक उत्पादों की बिक्री होनी चाहिए चाहिए युवकों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए जैैविक बीज,खाद,किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए

Ans: जैैविक बीज,खाद,किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए

iv) वर्तमान समय में खेती के लिए,अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है

जैविक खेती रासायनिक खेती नई-नई दवाइयां नए बीज

Ans: जैविक खेती

v) किसान कीटनाशकों और रायायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं

सहज उपलब्धता के कारण दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण अधिक प्रचार प्रसार के कारण सस्ती होने के कारण

Ans: दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण

Q2 पद्यांश 1



i) कवि को विश्वास है कि

वह अंधका को उजाले में बदलेगा वह पुराने को नए में बदलेगा वह रात को शाम में बदलेगा वह दुख को सुख में बदलेगा

Ans: वह दुख को सुख में बदलेगा

ii) जीवन-मूल्यों के कमजोर पढ़ने का कारण है

अंधी दौड़ वैज्ञानिक दौड़ विदेश की दौड़ आर्थिक दौड़

Ans: आर्थिक दौड़

iii) भारत की किस विशेषता पर पूरा विश्व गर्व करेगा

अहिंसक प्रवृत्ति वैज्ञानिक प्रगति ऐतिहासिक ज्ञान एकता की भावन

Ans: एकता की भावन

iv) किसी का अंधानुकरण न करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे-यह भाव कविता की किन पंक्तियों में आया है

भरे ही अधेरा घेरे हर दिशा से,मगर हम नया भोर लाकर रहेंगे घृणा-स्वार्थ के इस कठिन संक्रमण में,सुनो हम नया दौर लाकर रहेंगे भले ही किसी राह जाए ज़माना,मगर हम सही राह थामे रहेंगे मगर बात इतनी सुनो विश्व वालों,इसी रोशनी में कभी हम बढ़ेंगे

Ans: भले ही किसी राह जाए ज़माना,मगर हम सही राह थामे रहेंगे

v) कठिन दुर्ग पाखंड के सब ढहेंगे-काव्य पंक्ति का आशय है:

समाज से भेदभाव का नाश होगा लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होगा समाज से आडंबरों का नाश होगा अंधविश्वास रूपी किलों का पतन होगा

Ans: लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होगा

अथवा

पद्यांश 2

i) काले बादल और चांदी की रेखा की रेखा कितना प्रतीक हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए प्रतीकों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कर लिखिए।

विपत्तियां कालिमा आशा की किरण बिजली

विकल्प: III: a,c

ii) स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं? नीचे दिए गए कारकों को पढ़ कर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कर लिखिए।

जाकि द्वेष के घनघोर घटाओं के परस्पर वैमनस्य के वेश्विक अशांति के

विकल्प: Iv: a,d

iii) कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती हैं? नीचे दिए कारकों को पढ़ कर हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कर लिखिए।

जब तेज वर्षा हो जब मन निराशा से भयभीत हो जब षड्यंत्र रचे जा रहे हों जब बादल न छाए हों

विकल्प: I: a,b

iv) मोर मोरनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रतुस्त करने से क्या अभिप्राय हैं?

उन दोनों का प्रसन्न हो कर नृत्य करना निराशा के बादल छटने लगे,खुशियों ने दस्तक दे दी हैं दोंनो नृत्य कर बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर रहे हैं मोर सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं

Ans: निराशा के बादल छटने लगे,खुशियों ने दस्तक दे दी हैं

v) चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता हैं

देश-जातियों की एकता होने पर काले बादलों के दूर होने पर बादलों में सूर्य के छिपने पर मृत्यु से भयभीत न होने पर

Ans: देश-जातियों की एकता होने पर

3 निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित पांच बहुकल्पीय प्रश्नों मे से किंही चार प्रश्नों के सही विकल्प चुक कर लिखिए-

i) निम्न लिखित में मिश्र वाक्य कौन सा हैं

हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते ज्ञान-चक्षु खुल गए नवाब ने खीरे की तैयारी की और थक कर लेट गए क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है

Ans: हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते

ii) निम्न लिखित में संयुक्त वाक्य कौन-सी है?

उन्होंने हमें देख कर भी अनदेखा किया उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला दूर तो जाना नही था बर्थ पर एक सफेदपोश सज्जन बैठे थे जिन्होंने हमारी संगति के लिए कोई उत्साह नही दिखाया

Ans: उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला

iii) निम्न लिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा: पानी मुंह में भर आया और उसका घूंट गले से उतर गया

जब पानी मुंह में भर आया तब उसका घूंट गले से उतर गया जैसे ही मुंह में पानी भर आया वैसे ही उसका घूंट गले से उतर गया मुंह में पानी भर आया इसलिए पानी का घूंट गले से उतर गया मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया

Ans: मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया

iv) निम्न लिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए-

जब भी वे काशी से बाहर रहते,तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा ओर मुंह करके बैठते।

संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य

Ans: संज्ञा आश्रित उपवाक्य

v) निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए-

उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में वे खीरे का रसा स्वादन कर रहे हैं।

प्रधान उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य

Q4 निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित पांच बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए-

i - वे हमें भी मामूली लोगों की हकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। वाक्य में किस वाच्य-भेद का उदाहरण है ?

कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य मुख्यवाच्य

Ans: भाववाच्य

ii - नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया। वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है ?

कृतवाच्य भाववाच्य कर्मवाच्य मुख्यवाच्य

Ans: कर्मवाच्य

iii -उनसे बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था। वाक्य किस वाच्य-भेद का उदाहरण है ?

(a)कर्मवाच्य

(b)भाववाच्य

(c) कृतवाच्य

(d) मुख्यवाच्य

Ans: भाववाच्य

iv - सफर का वक्ट काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा-

सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्हें द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे। उन्होंने खीरे, सफर का वक्त काटने के लिए ही, खरीदे होंगे। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनसे खीरे खरीदे जा रहे थे। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा खीरे खरीदे जाएंगे।

Ans: सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्हें द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे।

Q6 निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए

i) मंगन को देखि पट देत बार-बार है। इस पंक्ति में निहित अलंकार है

उत्प्रेरक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण श्लेष

Ans: श्लेष

ii) सो जनु हमरेहि माथें काढ़ा। दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा।

इस चौपाई में प्रस्तुत अलंकार है

उत्प्रेरक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण श्लेष

Ans: उत्प्रेरक्षा

iii) जिसके अरूण-कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में-

अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार हैं-

श्लेष मानवीकरण उत्प्रेरक्षा अतिशयोक्ति

Ans: मानवीकरण

iv) पल- पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार हैं-

अतिशयोक्ति श्लेष उत्प्रेक्षा मानवीकरण

Ans: श्लेष

v) हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग

लंका सिगरी जल गई गए निसाचर भाग

इस दोहे में निहित अलंकार है-

श्लेष अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा मानवीकरण

Ans: अतिशयोक्ति

CBSE Class 10 Hindi Marking Scheme 2023

CBSE Class 10 Hindi Marking scheme hasn’t been released yet.

