DFCCIL Result 2025: एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और Jr. Executive रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

Rajasthan VDO Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 30, 2025, 09:22 IST

DFCCIL ने dfccil.com पर MTS, Executive और Junior Executive पदों के लिए 2025 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवारों 10–11 जुलाई को हुए CBT 1 में शामिल हुए थे, वे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में वे अपना रोल नंबर, कट-ऑफ मार्क्स और यह देख सकते हैं कि उनका चयन CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए हुआ है या नहीं। परिणाम PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

DFCCIL Result 2025
DFCCIL Result 2025

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) ने MTS, Executive और Junior Executive के लिए DFCCIL परिणाम 2025 जारी कर दिया है। DFCCIL रिजल्ट 2025 को आधिकारिक वेबसाइट dfccil.com पर जारी किया गया है। यह Result एक PDF फॉर्मेट में है, जिसमें परीक्षा के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

जिन उम्मीदवारों ने 10 और 11 जुलाई, 2025 को परीक्षा दी थी, वे DFCCIL MTS, Executive और Junior Executive परिणाम 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट PDF में कट-ऑफ मार्क्स की जानकारी और उन उम्मीदवारों की लिस्ट है जो अगले चरणों, यानी CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं।

DFCCIL Result 2025 OUT

DFCCIL ने 11 और 12 जुलाई, 2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट (1st Stage CBT) के लिए DFCCIL MTS, Executive और Junior Executive परिणाम 2025 PDF जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर PDF में दिए गए हैं, उन्हें दूसरे चरण के CBT (2nd Stage CBT) में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है।

DFCCIL Result 2025 PDF Download Link

MTS, Executive और Junior Executive परीक्षाओं के लिए DFCCIL Result 2025 PDF जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवारों 2nd Stage CBT के लिए चुने गए हैं, वे नीचे दिए गए PDF में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अस्थायी रूप से चुने गए उम्मीदवारों के लिए 2nd Stage CBT का शेड्यूल जल्द ही DFCCIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। DFCCIL परिणाम 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें- DFCCIL Result 2025 Merit List PDF

DFCCIL Result 2025 कैसे देखें?

उम्मीदवारों, DFCCIL रिजल्ट 2025 PDF देखने के लिए ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  •    डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट dfccil.com पर जाएं।

  •    होमपेज पर 'करियर' बटन पर क्लिक करें।

  •    अब, अपनी परीक्षा के DFCCIL Result 2025 PDF पर क्लिक करें।

  •    अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F दबाएं।

  •    भविष्य के लिए DFCCIL परिणाम PDF डाउनलोड करें।

DFCCIL Result 2025 में दी गई जानकारी

DFCCIL रिजल्ट 2025 को वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों यह देखने के लिए Result PDF चेक कर सकते हैं कि वे क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। जो उम्मीदवारों CBT 1 परीक्षा पास करेंगे, उन्हें CBT 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह Result 29 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया था। DFCCIL परिणाम 2025 में दी गई जानकारी की लिस्ट नीचे दी गई है:

  •    उम्मीदवार का रोल नंबर,

  •    कट-ऑफ मार्क्स

  •    चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या

