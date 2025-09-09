Govt Scholarship for Students 2025: स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट, यहां देखें

Scholarship for Students 2025: सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती है। कुछ योजनाएं समानता और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाती हैं। ये योजनाएं समाज में सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं।

राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की जाती हैं। राज्य सरकारों की योजनाएं हर राज्य और उसकी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग होती हैं। केंद्र सरकार उन योजनाओं की घोषणा करती है जो पूरे देश में लागू की जाएंगी। यहां स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्रों के लिए भारत की विभिन्न सरकारी योजनाओं को देखें।

छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप 2025 की लिस्ट

कई सरकारी योजनाएं और स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं, जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक, दोनों स्तर के छात्रों के लिए हैं। ये स्कॉलरशिप छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करती हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। कई स्कॉलरशिप विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं। राज्य-वार और केंद्रीय सूची नीचे दी गई है: