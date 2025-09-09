Govt Scholarship for Students 2025: स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट, यहां देखें

Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Govt Scholarship for Students 2025: भारत में सरकारी योजनाएं उन छात्रों की सहायता के लिए शुरू की जाती हैं, जो वंचित वर्ग से आते हैं और जिन्हें सरकारी मदद और हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है। इस लेख में छात्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्कॉलरशिप के बारे में जानें।

Scholarship for Students 2025: सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती है। कुछ योजनाएं समानता और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाती हैं। ये योजनाएं समाज में सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। 

राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की जाती हैं। राज्य सरकारों की योजनाएं हर राज्य और उसकी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग होती हैं। केंद्र सरकार उन योजनाओं की घोषणा करती है जो पूरे देश में लागू की जाएंगी। यहां स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्रों के लिए भारत की विभिन्न सरकारी योजनाओं को देखें।

छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप 2025 की लिस्ट

कई सरकारी योजनाएं और स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं, जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक, दोनों स्तर के छात्रों के लिए हैं। ये स्कॉलरशिप छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करती हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। कई स्कॉलरशिप विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं। राज्य-वार और केंद्रीय सूची नीचे दी गई है:

स्कॉलरशिप

गर्वमेंट

एनएसपी छात्रवृत्ति

केंद्रीय

एससी, एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

केंद्रीय

केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना

केंद्रीय

बिहार स्नातक पास छात्रवृत्ति

बिहार

ज्ञान साधना छात्रवृत्ति

गुजरात

यूपी छात्रवृत्ति

उतार प्रदेश।

विद्याधन उत्तर प्रदेश प्लस 1 छात्रवृत्ति

उतार प्रदेश।

विद्याधन महाराष्ट्र प्लस 1 छात्रवृत्ति

महाराष्ट्र

विद्याधन उच्चतर माध्यमिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल

जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति

केंद्रीय

विद्याधन तमिलनाडु प्लस 1 छात्रवृत्ति

तमिलनाडु

एनएमएमसी छात्रवृत्ति

महाराष्ट्र

एनएमएमएस छात्रवृत्ति

केंद्रीय

डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति

दिल्ली

स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

पश्चिम बंगाल

POSE छात्रवृत्ति योजना

हरयाणा

बिहार में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

बिहार

महाराष्ट्र के जूनियर कॉलेज में ओपन मेरिट स्कॉलरशिप

महाराष्ट्र

बिहार बोर्ड 10वीं प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति

बिहार

महाराष्ट्र में ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

महाराष्ट्र

झारखंड मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति

झारखंड

मार्गदेपम छात्रवृत्ति

केरल

टीएस ईपास छात्रवृत्ति

तेलंगाना

नबान्ना छात्रवृत्ति

पश्चिम बंगाल

एमएससीई पुणे छात्रवृत्ति

महाराष्ट्र

ओडिशा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

ओडिशा

एनआईआईटी करियर एज स्कॉलरशिप

-

ऐक्यश्री छात्रवृत्ति

पश्चिम बंगाल

