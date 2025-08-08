HBSE 10th Compartment Result 2025 OUT: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 10वीं कक्षा का कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने कम्पार्टमेंट परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे अपनी कंपार्टमेंट मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इस साल एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 10,811 छात्र शामिल हुए, जिनमें 6,768 लड़के और 4,043 लड़कियां थीं। लड़कों में से 43.69% पास हुए, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 47.59% रहा।अगर कुल परिणाम देखें, तो पास प्रतिशत 45.15% रहा। 10,811 छात्रों में से 4,881 पास हुए, 5,576 छात्र सुधार के लिए पात्र बने और 355 छात्र फेल हो गए।
HBSE 10th Compartment Result 2025 Link -Active
इस साल HBSE ने 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 5 जुलाई से 14 जुलाई तक हरियाणा के 32 परीक्षा केंद्रों पर कराईं। इसमें कुल 10,811 छात्र शामिल हुए थे। अब ये छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट लिंक bseh.org.in पर सक्रिय कर दिया है। मार्कशीट पाने के लिए नीचे दिया गया डायरेक्ट लिंक इस्तेमाल करें और रोल नंबर दर्ज करें।
HBSE 10th Compartment Result Download Link 2025
Haryana Board 10th Compartment Result 2025 Link
एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 के आंकड़े
इस साल एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में 10,811 छात्र बैठे थे। परीक्षाएं 5 से 14 जुलाई 2025 के बीच हुईं। इस बार कुल पास प्रतिशत 45.15% रहा। 10,811 में से केवल 4,878 छात्र ही पास हो पाए।
|श्रेणी
|छात्रों की संख्या
|पास प्रतिशत
|कुल उपस्थित
|10,811
|—
|पास हुए
|4,881
|45.15% (कुल)
|सुधार के लिए पात्र
|5,576
|—
|अनुत्तीर्ण
|355
|—
Haryana Board 10th Compartment Result 2025 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले HBSE की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
-
होम पेज पर News सेक्शन में "Result of Secondary Exam July - 2025" लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
-
आपकी HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
भविष्य के लिए रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
