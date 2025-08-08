HBSE 10th Compartment Result 2025 OUT: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 10वीं कक्षा का कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने कम्पार्टमेंट परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे अपनी कंपार्टमेंट मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इस साल एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 10,811 छात्र शामिल हुए, जिनमें 6,768 लड़के और 4,043 लड़कियां थीं। लड़कों में से 43.69% पास हुए, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 47.59% रहा।अगर कुल परिणाम देखें, तो पास प्रतिशत 45.15% रहा। 10,811 छात्रों में से 4,881 पास हुए, 5,576 छात्र सुधार के लिए पात्र बने और 355 छात्र फेल हो गए।