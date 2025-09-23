IB Security Assistant Executive Admit Card 2025: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी, ये रहा हॉल टिकट PDF लिंक

IB Security Assistant Executive Admit Card 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन Candidates ने IB सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड का लिंक 22 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिवेट किया गया था। एडमिट कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की तारीख यानी 29 और 30 सितंबर, 2025 को Candidates को इसे एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। IB Security Assistant Executive Admit Card 2025 OUT गृह मंत्रालय ने उन Candidates के लिए IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिन्होंने IB टियर-I परीक्षा में सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए आवेदन किया था। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा 29 और 30 सितंबर, 2025 को होनी है और Candidates अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।जिन Candidates ने पहले IB सिक्योरिटी असिस्टेंट शहर की सूचना पर्ची देख ली है, वे अब IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 का लिंक अब MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in और cdn.digialm.com पर आधिकारिक रूप से एक्टिव है। आगामी IB टियर-I में सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा के लिए Candidates अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 28 से 30 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली है। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा में ले जाना होता है और इसमें परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय और Candidates के लिए निर्देश जैसी जरूरी जानकारी होती है। नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 लिंक IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 को टियर-I परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 29 और 30 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का उद्देश्य पूरे भारत में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के 4,987 पदों को भरना है। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण जानकारी भर्ती करने वाली संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय (MHA) पद का नाम सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव (SA/Exe) कुल पद 4,987 परीक्षा की तारीख 29 और 30 सितंबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख जारी हो गया है आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? Candidates अब अपना IB SA एडमिट कार्ड 2025 गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 29 और 30 सितंबर को होने वाली IB सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देखें। 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mha.gov.in 2. होमपेज पर, “Download Admit Card for Security Assistant/Executive 2025” लिखे लिंक पर क्लिक करें।