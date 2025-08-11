IBPS PO Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड Direct Link, ibps.in से कर सकेंगे डाउनलोड हॉल टिकट

UP Board Compartment Result 2025 OUT
IBPS PO Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी होगा। यह 17, 23 और 24 अगस्त की परीक्षाओं के लिए है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी डालकर ibps.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इसे साथ ले जाना अनिवार्य है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 11, 2025, 11:38 IST
IBPS PO Admit Card 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) अपनी वेबसाइट ibps.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती के लिए IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। यह परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7-10 दिन पहले जारी होने की संभावना है। जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है।

IBPS PO Admit Card 2025 Download Link

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक आज Active होने की संभावना है। 17, 23 और 24 अगस्त को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ibps.in पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद, उम्मीदवार ibps.in से IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने का आसानी तरीका यहां देखें—

  1. वेबसाइट ibps.in खोलें।

  2. होमपेज पर बाईं ओर "CRP PO/MT" लिंक पर क्लिक करें।

  3. "Common Recruitment Process for Probationary Officers/Management Trainees XV" लिंक चुनें।

  4. "Click here to Download Online Preliminary/Mains Exam Call Letter for CRP-PO/MT-XV" लिंक पर क्लिक करें।

  5. रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि (DD-MM-YY) दर्ज करें।

  6. स्क्रीन पर दिखा कैप्चा कोड भरें और "Login" पर क्लिक करें।

  7. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आएगा—सभी विवरण जांचें।

  8. पीडीएफ डाउनलोड या प्रिंट करके सुरक्षित रखें।

IBPS PO Call Letter 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?

आईबीपीएस पीओ हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने से पहले, उम्मीदवारों को उस पर दिए सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। एडमिट कार्ड में आमतौर पर ये जानकारी होती है—

  • उम्मीदवार का नाम

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर

  • परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट का समय

  • उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर

  • परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

  • हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के लिए स्थान

  • परीक्षा दिवस के निर्देश

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

