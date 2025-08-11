IBPS PO Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड Direct Link, ibps.in से कर सकेंगे डाउनलोड हॉल टिकट

IBPS PO Admit Card 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) अपनी वेबसाइट ibps.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती के लिए IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। यह परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7-10 दिन पहले जारी होने की संभावना है। जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है।

IBPS PO Admit Card 2025 Download Link

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक आज Active होने की संभावना है। 17, 23 और 24 अगस्त को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ibps.in पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।