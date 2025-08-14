IFFCO AGT Admit Card 2025 OUT: इफको एजीटी एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

IFFCO AGT Admit Card 2025: इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IFFCO पूरे देश में 04 सितंबर को एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IFFCO पूरे देश में 04 सितंबर को एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी Candidates आधिकारिक वेबसाइट- http://www.iffco.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी सीधे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।