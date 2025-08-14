IFFCO AGT Admit Card 2025 OUT: इफको एजीटी एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
IFFCO AGT Admit Card 2025: इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IFFCO पूरे देश में 04 सितंबर को एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 14, 2025, 13:38 IST
IFFCO AGT Admit Card 2025 OUT
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IFFCO पूरे देश में 04 सितंबर को एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ट्रेनी टेस्ट (AGT) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी Candidates आधिकारिक वेबसाइट- http://www.iffco.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी सीधे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

IFFCO AGT Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स

एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए केंद्र आधारित ऑनलाइन टेस्ट 4 सितंबर 2025 (गुरुवार) को होना निर्धारित है। जो उम्मीदवार इस भर्ती अभियान में भाग ले रहे है वे इसकी जानकारी नीचे दी तालिका से प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO)

पदों का नाम

एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी

परीक्षा की तारीख

4 सितंबर 2025

एडमिट कार्ड की स्थिति

जारी

परीक्षा का तरीका

Online

आधिकारिक वेबसाइट

http://www.iffco.in

IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

Candidates नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना IFFCO AGT एडमिट कार्ड  डाउनलोड कर सकते हैं।

1.  आधिकारिक वेबसाइट http://www.iffco.in/ पर जाएं।

2.  होम पेज पर दिए गए IFFCO AGT एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

3.  एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको अपनी लॉगिन जानकारी डालनी होगी।

4.  सबमिट करने के बाद, आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा।

5.  इसका एक प्रिंट आउट लें और भविष्य के लिए एक कॉपी सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

