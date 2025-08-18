Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में BDS, MDS डिग्री वालों के सुनहरा मौका

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। भारतीय सेना ने डेंटल कोर लेफ्टिनेंट भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत कुल 30 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी।
इस भर्ती का उद्देश्य योग्य डेंटिस्ट को भारतीय सेना डेंटल कोर में लेफ्टिनेंट के पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।
Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
यदि आप भारतीय सेना डेंटल कोर में रिक्तियां 2025 , सेना लेफ्टिनेंट नौकरियां 2025 या नवीनतम भारतीय सेना भर्ती 2025 खोज रहे हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
भारतीय सेना (Indian Army)
|
पद का नाम
|
लेफ्टिनेंट ( डेंटल कोर)
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
30
|
आवेदन करने की तिथि
|
18 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक
|
शैक्षणिक योग्यता
|
BDS / MDS डिग्री
|
आयु सीमा
|
21 से 45 वर्ष (31 दिसंबर 2025 तक)
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस - 200 रुपये
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी - 200 रुपये
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://join.afms.gov.in/
ये भी देखें: BSSC CGL 4 Recruitment 2025: बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, शैक्षणिक योग्यता जानें
भारतीय सेना लेफ्टिनेंट डेंटल कोर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
भारतीय सेना में डेंटल कोर लेफ्टिनेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Indian Army Dental Corps Recruitment 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल डालें।
स्टेप 4 अब Online Application Form पर जाएं।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें।
स्टेप 6 उम्मीदवार application fee का भुगतान कर सब्मिट पर क्लिक करें।
स्टेप 7 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation