Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में BDS, MDS डिग्री वालों के सुनहरा मौका

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। भारतीय सेना ने डेंटल कोर लेफ्टिनेंट भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत कुल 30 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी।

इस भर्ती का उद्देश्य योग्य डेंटिस्ट को भारतीय सेना डेंटल कोर में लेफ्टिनेंट के पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यदि आप भारतीय सेना डेंटल कोर में रिक्तियां 2025 , सेना लेफ्टिनेंट नौकरियां 2025 या नवीनतम भारतीय सेना भर्ती 2025 खोज रहे हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: