UPSC EPFO 2025 Apply Online Last Date
Focus
Quick Links

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में BDS, MDS डिग्री वालों के सुनहरा मौका

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना ने डेंटल कोर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। बीडीएस, एमडीएस डिग्री वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। आयु सीमा, आवेदन शुल्क सहित डिटेल आगे लेख में जानें।

ByPriyanka Pal
Aug 18, 2025, 17:05 IST
Indian Army Dental Corps Recruitment 2025
Indian Army Dental Corps Recruitment 2025

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: भारतीय सेना में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। भारतीय सेना ने डेंटल कोर लेफ्टिनेंट भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत कुल 30 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। 

इस भर्ती का उद्देश्य योग्य डेंटिस्ट को भारतीय सेना डेंटल कोर में लेफ्टिनेंट के पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

Indian Army Dental Corps Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यदि आप भारतीय सेना डेंटल कोर में रिक्तियां 2025 , सेना लेफ्टिनेंट नौकरियां 2025  या नवीनतम भारतीय सेना भर्ती 2025 खोज रहे हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

विवरण

जानकारी

प्राधिकरण का नाम

भारतीय सेना  (Indian Army)

पद का नाम

लेफ्टिनेंट ( डेंटल कोर) 

कुल रिक्तियों की संख्या 

30 

आवेदन करने की तिथि

18 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक

शैक्षणिक योग्यता

BDS / MDS डिग्री 

आयु सीमा 

21 से 45 वर्ष (31 दिसंबर 2025 तक)

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस - 200 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी - 200 रुपये 

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • एसएसबी साक्षात्कार

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://join.afms.gov.in/

ये भी देखें: BSSC CGL 4 Recruitment 2025: बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, शैक्षणिक योग्यता जानें

भारतीय सेना लेफ्टिनेंट डेंटल कोर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

भारतीय सेना में डेंटल कोर लेफ्टिनेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Indian Army Dental Corps Recruitment 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल डालें।

स्टेप 4 अब Online Application Form पर जाएं।

स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें।

स्टेप 6 उम्मीदवार application fee का भुगतान कर सब्मिट पर क्लिक करें।

स्टेप 7 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News