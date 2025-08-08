MGSU Result 2025 OUT: एमजीएसयू रिजल्टmgsubikaner.ac.in पर जारी, ये रहा मार्कशीट Direct Link

MGSU Bikaner Result 2025 OUT: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU) ने वर्ष 2025 के विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। BA, BSc, BCom, MA, MSc सहित सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के परिणाम अब आधिकारिक पोर्टल mgsubikaner.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र अब रोल नंबर दर्ज करके अपना महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें