MGSU Result 2025 OUT: एमजीएसयू रिजल्टmgsubikaner.ac.in पर जारी, ये रहा मार्कशीट Direct Link

Maharaja Ganga Singh University Result 2025 OUT: महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी (MGSU) ने यूजी और पीजी सेमेस्टर कोर्सों का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। यह रिज़ल्ट अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। रिज़ल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

ByVijay Pratap Singh
Aug 8, 2025, 09:49 IST
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिणाम 2025 घोषित
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिणाम 2025 घोषित

MGSU Bikaner Result 2025 OUT: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU) ने वर्ष 2025 के विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। BA, BSc, BCom, MA, MSc सहित सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के परिणाम अब आधिकारिक पोर्टल mgsubikaner.ac.in पर उपलब्ध हैं। छात्र अब रोल नंबर दर्ज करके अपना महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

MGSU Result Download Link

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU) ने 2025 के UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम जारी कर दिए हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट डाउनलोड लिंक एक्टिव है। छात्र सीधे पोर्टल पर जाकर अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

MGSU Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

MGSU Result Link

यहां क्लिक करें

महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें

  1. सबसे पहले mgsubikaner.ac.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "Examination" टैब में जाकर "Results" विकल्प चुनें।

  3. अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स भरें।

  4. रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें। भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेना न भूलें।

मार्कशीट में किन-किन जानकारियों को करें चेक

  • छात्र का नाम और रोल नंबर

  • जन्मतिथि

  • कोर्स का नाम और परीक्षा सत्र

  • सेमेस्टर/वर्ष का विवरण

  • विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति

महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी (Maharaja Ganga Singh University – MGSU) राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय है।जिसे पहले बीकानेर विश्वविद्यालय (UOB) नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के छात्रों को उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना है।विश्वविद्यालय को University Grants Commission (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है।MGSU विभिन्न स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डॉक्टोरल (PhD) कार्यक्रम संचालित करता है।और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट के।

