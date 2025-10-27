NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने 26 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, nhpcinia.com पर NHPC जूनियर इंजीनियर (JE) एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। NHPC JE परीक्षा 2025 का आयोजन 29 अक्टूबर, 2025 को किया जाना है। इस परीक्षा में लगभग 74000 Candidates के शामिल होने की उम्मीद है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है। Candidates को इसे परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ले जाना होगा। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 जारी NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट,nhpcinia.com से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जो Candidates 29 अक्टूबर, 2025 को होने वाली जूनियर इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आखिरी समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपना NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 तुरंत डाउनलोड कर लें।

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव NHPC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, nhpcinia.com पर NHPC JE एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। परीक्षा देने जा रहे Candidates को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। NHPC जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय, रोल नंबर और परीक्षा के दिन के लिए निर्देश जैसी जरूरी जानकारी होती है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। NHPC JE Admit Card 2025 PDF Download Link NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 हाइलाइट्स NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 26 अक्टूबर, 2025 को सक्रिय किया गया था। NHPC JE एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, पता और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी जानकारी होती है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। विवरण जानकारी परीक्षा का नाम NHPC जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 आयोजक निकाय नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) कुल रिक्तियां 248 सिटी स्लिप जारी होने की तारीख 16 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 26 अक्टूबर 2025 परीक्षा की तारीख 29 अक्टूबर 2025 परीक्षा का मोड Offline (OMR-आधारित) सिटी स्लिप कैसे प्राप्त करें ईमेल, SMS, आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com