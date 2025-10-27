NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

IB SA Admit Card 2025 Download Link
NHPC ने 26 अक्टूबर को nhpcindia.com पर NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जो Candidates 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसमें परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और रोल नंबर जैसी जानकारी दी गई है। परीक्षा के दिन अपने साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जरूर ले जाएं।

NHPC JE Admit Card 2025

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) ने 26 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, nhpcinia.com पर NHPC जूनियर इंजीनियर (JE) एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। NHPC JE परीक्षा 2025 का आयोजन 29 अक्टूबर, 2025 को किया जाना है। इस परीक्षा में लगभग 74000 Candidates के शामिल होने की उम्मीद है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है। Candidates को इसे परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ले जाना होगा।

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 जारी

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट,nhpcinia.com से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जो Candidates 29 अक्टूबर, 2025 को होने वाली जूनियर इंजीनियर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आखिरी समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए अपना NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 तुरंत डाउनलोड कर लें।

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव

NHPC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, nhpcinia.com पर NHPC JE एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। परीक्षा देने जा रहे Candidates को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। NHPC जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय, रोल नंबर और परीक्षा के दिन के लिए निर्देश जैसी जरूरी जानकारी होती है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

NHPC JE Admit Card 2025 PDF Download Link

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 हाइलाइट्स

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 26 अक्टूबर, 2025 को सक्रिय किया गया था। NHPC JE एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, पता और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी जानकारी होती है। NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

NHPC जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025

आयोजक निकाय

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC)

कुल रिक्तियां

248

सिटी स्लिप जारी होने की तारीख

16 अक्टूबर 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

26 अक्टूबर 2025

परीक्षा की तारीख

29 अक्टूबर 2025

परीक्षा का मोड

Offline (OMR-आधारित)

सिटी स्लिप कैसे प्राप्त करें

ईमेल, SMS, आधिकारिक वेबसाइट

आधिकारिक वेबसाइट

nhpcindia.com

NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट, nhpcindia.com पर जाएं

  • होमपेज पर करियर बटन पर क्लिक करें

  • अब NHPC JE एडमिट कार्ड 2025 पर क्लिक करें

  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।

  • सबमिट बटन पर क्लिक करें और सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी

  • भविष्य के लिए सिटी स्लिप को सेव और डाउनलोड करें।

