NHPC Non Executive Recruitment 2025: हिंदी अनुवादक सहित एनएचपीसी में विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 2 सितंबर से करें ऑनलाइन आवेदन

पोस्ट नाम शैक्षणिक योग्यता

सहायक राजभाषा अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, डिग्री स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में। अभ्यर्थी को सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

जूनियर इंजीनियर (सिविल) सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड।

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। इलेक्ट्रिकल विषय में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल (पावर)/पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग शामिल हैं।

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। मैकेनिकल विषय में मैकेनिकल/प्रोडक्शन/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग शामिल है।

जूनियर इंजीनियर (ई एंड सी) सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विषय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत/विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन एवं नियंत्रण शामिल हैं।

पर्यवेक्षक (आईटी) सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ DOEACC 'A' स्तर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। या सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कंप्यूटर विज्ञान/आईटी में तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। या सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बीसीए/बीएससी (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)।

वरिष्ठ लेखाकार इंटर सीए पास या इंटर सीएमए पास उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।