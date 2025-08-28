GATE 2026 Registration Start Today
NHPC Non Executive Recruitment 2025: हिंदी अनुवादक सहित एनएचपीसी में विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 2 सितंबर से करें ऑनलाइन आवेदन

Aug 28, 2025, 14:19 IST

NHPC Non Executive Recruitment 2025: एनएचपीसी लिमिडेट की ओर से कुल 248 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर, 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया सहित डिटेल नीचे लेख में देख सकते हैं।

NHPC Non Executive Recruitment 2025: एनएचपीसी लिमिडेट की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल कुल 248 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सहायक राजभाषा अधिकारी, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ई एंड सी, वरिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक (आईटी) और हिंदी अनुवादक नई रिक्ति 2025 की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है।

NHPC JE अधिसूचना 2025: PDF 

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates को आधिकारिक अधिसूचना PDF को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें इस भर्ती अभियान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि पात्रता मानदंड, सिलेबस, वेतन और आवेदन शुरू और खत्म होने की तारीखें। NHPC अधिसूचना PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

NHPC Trainee Officer Notification

PDF Download

NHPC रिक्ति 2025 का विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 248 पद भरे जाएंगे। भरे जाने वाले उपलब्ध पदों की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें-

पोस्ट नाम

पदों की संख्या 

सहायक राजभाषा अधिकारी

11

जूनियर इंजीनियर (सिविल)

109

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

46

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)

49

जूनियर इंजीनियर (ई एंड सी)

17

पर्यवेक्षक (आईटी)

01

वरिष्ठ लेखाकार

10

हिंदी अनुवादक

05

NHPC Non Executive Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने जूनियर इंजीनियर, सहायक राजभाषा अधिकारी, सुपरवाइजर (IT), सीनियर अकाउंटेंट और हिंदी अनुवादक जैसे कई पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया था। Candidates को इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें आसानी से समझाने के लिए, हमने नीचे इसकी जानकारी दी है-

विवरण

विवरण

संगठन

राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) 

पोस्ट नाम

जूनियर इंजीनियर, सहायक राजभाषा अधिकारी, पर्यवेक्षक (आईटी), वरिष्ठ लेखाकार और हिंदी अनुवादक।

विज्ञापन संख्या

एनएच/भर्ती/04/2025

कुल रिक्तियां

248

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 

02 सितंबर, 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

01 अक्टूबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.nhpcindia.com/

NHPC 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?

आप नीचे दिए गए पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देख सकते हैं। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है, जिसके लिए कोई Candidate आवेदन कर रहे हैं। जरूरी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

पोस्ट नाम

शैक्षणिक योग्यता

सहायक राजभाषा अधिकारी

किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, डिग्री स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में।

अभ्यर्थी को सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

जूनियर इंजीनियर (सिविल)

सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड।

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। इलेक्ट्रिकल विषय में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल (पावर)/पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग शामिल हैं।

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)

सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। मैकेनिकल विषय में मैकेनिकल/प्रोडक्शन/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग शामिल है।

जूनियर इंजीनियर (ई एंड सी)

सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा, सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विषय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत/विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन एवं नियंत्रण शामिल हैं।

पर्यवेक्षक (आईटी)

सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ DOEACC 'A' स्तर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। या सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कंप्यूटर विज्ञान/आईटी में तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। या सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बीसीए/बीएससी (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)।

वरिष्ठ लेखाकार

इंटर सीए पास या इंटर सीएमए पास उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

हिंदी अनुवादक

किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो। उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। आवश्यक अनुभव: आवेदन की अंतिम तिथि तक केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) के प्रयोग/प्रयोग और अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य के क्षेत्र में एक वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। या केंद्र/राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थान में हिंदी में अनुसंधान या अध्यापन का एक वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा।

NHPC भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

1.  आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: nhpcindia.com

2.  होम पेज पर, 'करियर' पर क्लिक करें।

3.  अब ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें:

4.  “Notification No. NH/Rectt./04/2025 regarding recruitment of Non-executives in NHPC Ltd. through Computer Based Test.

5.  Registration नंबर पाने के लिए जरूरी जानकारी भरें।

6.  Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

7.  निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवेदन पत्र पूरा भरें।

8.  फॉर्म जमा करने पर, एक यूनिक नंबर मिलेगा।

9.  भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

