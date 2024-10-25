SSC CGL Answer Key 2025
By Anisha Mishra
Oct 14, 2025, 12:38 IST

इस लेख में दिवाली पर 100, 150, 200 और 300 शब्दों में जानकारी प्रस्तुत की गई है। दिवाली, जो भारत का एक प्रमुख त्योहार है, खुशी, रोशनी और समृद्धि का प्रतीक है। इस लेख में हमने कक्षा 2, कक्षा 5, और कक्षा 9 के लिए छोटे पैराग्राफ के साथ 10 पंक्तियाँ शामिल की हैं।

Paragraph on Deepawali in Hindi (दिवाली पर पैराग्राफ)
दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख और प्रिय त्योहार है। यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जब लोग अपने घरों को दीपों और रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली का मतलब है "दीपों की पंक्ति," जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह समाज में एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश भी देता है। दिवाली के अवसर पर परिवार और मित्र एकत्र होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस लेख में, हम दिवाली के महत्व, इसकी परंपराओं और इसे मनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

दीपावली और विस्तारित स्कूल अवकाश (अक्टूबर 2025)

राज्य

अवकाश का कारण / इवेंट

छुट्टी की अवधि

अवधि / मुख्य बातें
राजस्थान दिवाली उत्सव अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 12 दिन का अवकाश, जो सप्ताह के अंत (weekend) के ठीक बाद शुरू हो रहा है।
उत्तर प्रदेश दिवाली उत्सव 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 5 दिन का अवकाश (चूंकि 19 अक्टूबर को रविवार है)।
बिहार दिवाली और छठ पूजा के कारण विस्तारित अवकाश 18 अक्टूबर से शुरू दिवाली समारोह और छठ पूजा उत्सव की तैयारी को कवर करते हुए विस्तारित अवधि
कर्नाटक जाति-आधारित सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 10 दिन की विस्तारित छुट्टी; शिक्षक सर्वेक्षण करने में लगे हुए हैं।

10 लाइन दिवाली पर - Lines on Diwali in Hindi 

  • दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है।
  • यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है।
  • इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं।
  • लोग अपने घरों को दीपों, रंग-बिरंगी लाइट्स और रंगोली से सजाते हैं।
  • माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं।
  • दिवाली पर मिठाइयों का विशेष महत्व होता है; लोग एक-दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं।
  • पटाखों का फोड़ना और दीयों का जलाना इस त्योहार का आनंददायक हिस्सा है।
  • दिवाली का त्योहार एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है।
  • यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का अवसर भी है।
  • दिवाली हमें जीवन में प्रकाश, खुशी और समृद्धि लाने की प्रेरणा देती है।

दिवाली पर 10 पंक्तियाँ (कक्षा 2 के लिए): 10 Lines on Diwali for class 2

  • दिवाली एक बहुत ही खास त्योहार है।
  • इसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं।
  • इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी मनाई जाती है।
  • लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं और सजावट करते हैं।
  • माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि घर में धन और खुशियाँ आएं।
  • दिवाली पर हम मिठाइयाँ बनाते हैं और बांटते हैं।
  • बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।
  • इस दिन सभी लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं।
  • दिवाली हमें प्रेम और एकता का संदेश देती है।

दिवाली पर 10 पंक्तियाँ (कक्षा 5 के लिए): 10 Lines on Diwali for class 5

  • दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है।
  • यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है।
  • दिवाली का अर्थ है "दीपों की पंक्ति," जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है।
  • इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी मनाई जाती है।
  • लोग अपने घरों को दीपों, रंग-बिरंगी लाइट्स और रंगोली से सजाते हैं।
  • माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ताकि धन और समृद्धि का आगमन हो।
  • दिवाली पर मिठाइयाँ बनाना और दोस्तों को बांटना एक खास परंपरा है।
  • बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, जिससे चारों ओर खुशियों का माहौल होता है।
  • इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं।
  • दिवाली का त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है।

दिवाली पर 10 पंक्तियाँ (कक्षा 9 के लिए): 10 Lines on Diwali for class 9

  • दिवाली, जिसे हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है, जिसे हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
  • इस खास दिन को मनाने का मुख्य कारण भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या लौटना है, जिसके सम्मान में लोग अपने घरों को दीपों और रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाते हैं।
  • दिवाली का अर्थ "दीपों की पंक्ति" है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है और यह दिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है।
  • इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन, समृद्धि और सुख-शांति की देवी हैं, ताकि हमारे घर में खुशियों और समृद्धि का आगमन हो।
  • दिवाली पर मिठाइयाँ बनाना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उन्हें बांटना एक खास परंपरा है, जिससे हम अपने संबंधों को और मजबूत करते हैं।
  • बच्चों के लिए यह त्योहार बहुत खास होता है क्योंकि वे पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं, जिससे चारों ओर खुशियों का माहौल बनता है।
  • लोग इस दिन एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं और एकजुटता के साथ त्योहार मनाते हैं, जो हमें एक-दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे का एहसास कराता है।
  • दिवाली के अवसर पर हर जगह खुशियों का माहौल होता है, और परिवार के सदस्य एकत्र होकर एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं।
  • यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और एक-दूसरे की खुशी में शामिल होने का भी अवसर देता है।
  • अंत में, दिवाली का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्रकाश, प्रेम और खुशी का स्वागत करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक सुंदर और खुशहाल समाज बना सकें।

दिवाली पर पैराग्राफ - Paragraph on Diwali in Hindi

दिवाली पर पैराग्राफ: Short Paragraph on diwali (100 words)

दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का अर्थ है "दीपों की पंक्ति"। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली का त्योहार खुशी, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का भी अवसर है।

दिवाली पर पैराग्राफ: Short Paragraph on diwali (150 words)

दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली और फूलों से सजाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। दिवाली का पर्व सभी को एकजुट करने का अवसर प्रदान करता है। परिवार और मित्र एकत्र होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक भी है, जो हमें एक-दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारा बांधने की प्रेरणा देता है।

दिवाली पर पैराग्राफ: Short Paragraph on diwali (200 words)

दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे प्रिय और बड़ा त्योहार है। यह हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। लोग अपने घरों को खूबसूरत दीपों और रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाते हैं। इस पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि धन और समृद्धि का आगमन हो।

दिवाली का अर्थ है "दीपों की पंक्ति," जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन लोग एक-दूसरे को मिठाइयां और उपहार देकर शुभकामनाएं देते हैं। पटाखों का फोड़ना, दीयों का जलाना और रंगोली बनाना इस त्योहार के अभिन्न हिस्से हैं। दिवाली हमें एकजुटता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देती है। यह पर्व न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक भी है, जो हमें एक-दूसरे के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

दिवाली पर पैराग्राफ: Short Paragraph on diwali (300 words)

दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली का मतलब है "दीपों की पंक्ति," जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं।

दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों को दीपों, रंग-बिरंगी लाइट्स और रंगोली से सजाते हैं। हर घर में खुशी और उमंग का माहौल होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, की पूजा की जाती है। लोग घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं और धन की प्रार्थना करते हैं।

दिवाली पर मिठाइयों का विशेष महत्व है। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पटाखों का फोड़ना इस त्योहार का एक और आनंददायक हिस्सा है। बच्चे और बड़े सभी मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, जिससे वातावरण में खुशी का माहौल बनता है।

दिवाली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। यह हमें एक-दूसरे के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का मौका देता है। इस प्रकार, दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में प्रकाश और खुशी लाता है।

