Patna HC Stenographer Recruitment 2025: पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

Patna HC Stenographer Recruitment 2025: बिहार न्यायपालिका में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। पटना उच्च न्यायलय (Patna High Court) की ओर से बैकलॉग पदों सहित 111 स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) रिक्तियों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2025 से कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 तक है।
योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।चयनित उम्मीदवारों को अतिरिक्त भत्तों के साथ सातवें वेतन आयोग के लेवल-4 (₹25,500 – ₹81,100/-) पर नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
Patna HC Stenographer Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
पटना उच्च न्यायलय (High Court) की ओर से बैकलॉग पदों सहित 111 स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) रिक्तियों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
पटना उच्च न्यायलय (PHC)
|
पद का नाम
|
स्टेनोग्राफर
|
पदों की संख्या
|
111
|
आवेदन करने कि तिथि
|
21 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक
|
आयु सीमा
|
18 वर्ष से 37 वर्ष (सरकारी नियमों के अनुसार लागू)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
आवेदन शुल्क
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://patnahighcourt.gov.in/
शैक्षणिक योग्यता- पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुपी सी भर्ती 2025 के लिए कुल 111 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए 12वी पास कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
Patna HC Stenographer Recruitment 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट
पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जरूरी है:
-
मैट्रिकुलेशन/10वीं प्रमाणपत्र और मार्कशीट (जन्म तिथि प्रमाण)
-
12वीं/इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र और मार्कशीट
-
आशुलिपि और टाइपिंग प्रमाणपत्र
-
जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए)
-
निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-
विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए)
-
फोटो पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस)
-
हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो
-
अन्य प्रमाण पत्र (यदि अधिसूचना के अनुसार आवश्यक हो)
पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 “स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 – विज्ञापन संख्या PHC/02/2025” पर क्लिक करें।
स्टेप 3 ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरें।
स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 आवेदन पत्र जमा करें।
स्टेप 7भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट लें।
