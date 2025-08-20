Patna HC Stenographer Recruitment 2025: पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

Patna HC Stenographer Recruitment 2025: बिहार न्यायपालिका में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। पटना उच्च न्यायलय (Patna High Court) की ओर से बैकलॉग पदों सहित 111 स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) रिक्तियों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2025 से कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 तक है।

योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।चयनित उम्मीदवारों को अतिरिक्त भत्तों के साथ सातवें वेतन आयोग के लेवल-4 (₹25,500 – ₹81,100/-) पर नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

Patna HC Stenographer Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

पटना उच्च न्यायलय (High Court) की ओर से बैकलॉग पदों सहित 111 स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) रिक्तियों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: