PM Internship Scheme 2025: पात्रता,आवेदन प्रक्रिया,लाभ और तारिख देखें

PM Internship Scheme 2025: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025, भारतीय युवाओं को टॉप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करती है। इस स्कीम को अकादमिक शिक्षा और इंडस्ट्री के अनुभव के बीच के अंतर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका लक्ष्य रोजगार क्षमता और कौशल विकास में सुधार करना है। इस स्कीम को साल 2024 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। शुरुआती लक्ष्य युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर देना था। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन सालों के उनके औसत सीएसआर (CSR) खर्च के आधार पर की गई है। कंपनियों के लिए इस स्कीम में भाग लेना स्वैच्छिक है, यानी वे अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकती हैं। अब,कैंडिडेट अपने ऑफर लेटर का स्टेटस देख सकते हैं और उसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 रजिस्ट्रेशन वेबसाइट

जो लोग पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को ये कदम उठाने होंगे: “Youth Registration” के तहत रजिस्ट्रेशन करें। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें। अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। दी गई जानकारी के आधार पर, पोर्टल पर कैंडिडेट का एक ऑटोमैटिक रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। लोकेशन, सेक्टर और योग्यता के आधार पर अपनी पसंद के अधिकतम पांच इंटर्नशिप अवसर चुनें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉग इन जो कैंडिडेट पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना यहां आवेदन करें पीएम इंटर्नशिप किस मंत्रालय के तहत आती है? पीएम इंटर्नशिप को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारत की टॉप कंपनियों के सहयोग से शुरू किया है। पीएम इंटर्नशिप 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। ये दस्तावेज हैं: आधार कार्ड या कोई अन्य वैध आईडी प्रूफ

शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट/सर्टिफिकेट (जैसे, एसएससी, एचएससी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन)

कॉलेज/संस्थान का पत्र या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (यदि जरूरी हो)

पासपोर्ट-साइज फोटो (पोर्टल के निर्देशों के अनुसार) पीएम इंटर्नशिप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आधिकारिक वेबसाइट कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। आधिकारिक वेबसाइट है- pminternship.mca.gov.in. पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025: पात्रता मानदंड जो कैंडिडेट टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के मानदंड शामिल हैं: मानदंड विवरण राष्ट्रीयता केवल भारतीय नागरिकों के लिए आयु सीमा 21-24 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू) न्यूनतम शिक्षा एसएससी (10वीं) प्लस निम्नलिखित में से कोई एक: - एचएससी (12वीं) - पॉलिटेक्निक/आईटीआई डिप्लोमा - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पात्र नहीं है यदि - पूर्णकालिक डिग्री में नामांकित (दूरस्थ मोड को छोड़कर) - केंद्रीय योजनाओं (एनएपीएस, एनएटीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप पूरी कर ली हो या वर्तमान में कर रहे हों - व्यावसायिक/उच्च स्नातकोत्तर डिग्री धारक (जैसे, एमबीए, एमबीबीएस, सीए, आईआईटी/आईआईएम/आईआईएसईआर स्नातक)

पीएम इंटर्नशिप ऑफर लेटर देखने के लिए स्टेप जिन कैंडिडेट ने पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है,वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना ऑफर लेटर देख सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं: 1. ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं। 2. अपने अकाउंट में लॉग इन करें और "My Current Status" सेक्शन में जाएं। 3. "Take Action" > "View Provisional Internship Letter" पर क्लिक करें। 4. सभी विवरणों को ध्यान से जांचें, जैसे कि: कंपनी का नाम

रिपोर्टिंग की तारीख, समय और स्थान

रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति का संपर्क विवरण

नियम और शर्तें

मुख्य जिम्मेदारियां 5. ऑफर लेटर को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए "Take Action" पर क्लिक करें। इंटर्नशिप की अवधि इंटर्नशिप 12 महीने की होगी, जिसमें से कम से कम 6 महीने हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए होंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों का उद्देश्य इंटर्नशिप प्रोग्राम में विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया कैंडिडेट की पसंद और कंपनियों द्वारा बताई गई जरूरतों पर आधारित होगी। आवेदनों की समीक्षा पोर्टल एल्गोरिदम के माध्यम से की जाएगी (वरीयताओं और पात्रता के आधार पर)।

शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट से डैशबोर्ड, ईमेल या एसएमएस के जरिए संपर्क किया जाएगा, ताकि वे आगे के चरणों, जैसे कि दस्तावेज सत्यापन और ऑनबोर्डिंग, को पूरा कर सकें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम स्टाइपेंड यह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम है। पैसा सीधे Candidates के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजा जाएगा। मासिक स्टाइपेंड: 5,000 रुपये प्रति माह (4,500 रुपये सरकार की ओर से और 500 रुपये होस्ट कंपनी की ओर से)। एकमुश्त जॉइनिंग ग्रांट:शुरुआत में 6,000 रुपये। सर्टिफिकेट और मान्यता इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर, इंटर्न को सरकार द्वारा प्रमाणित एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट उनके रिज्यूमे को बेहतर बनाएगा और करियर की संभावनाओं को बढ़ाएगा।