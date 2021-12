Punjab Milkfed Recruitment 2021:: असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, 19 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड भर्ती 2021 अधिसूचना: पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन ने राज्य भर में अपनी विभिन्न दुग्ध डेयरी / इकाइयों के लिए ट्रेनी का चयन करने के लिए विभिन्न स्ट्रीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया है.

पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर से 19 दिसंबर 2021 तक verka.coop पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 29 नवंबर 2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 19 दिसंबर 2021

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 22 दिसंबर 2021

परीक्षा तिथि - घोषित की जानी है

रिक्ति विवरण:

एएम (एचआर)-05

एएम (सिविल इंजीनियरिंग)-07

एएम (सिस्टम और एमआईएस)-09

AM (मार्केटिंग)-04

AM (गुणवत्ता आश्वासन)-08

एएम (उत्पादन) - 10

AM (खरीद)-04

AM (पशुपालन)-05

सीनियर एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस एवं एकाउंट्स)-15

सीनियर एग्जीक्यूटिव (मार्केटिंग)-25

वेतन:

असिस्टेंट मैनेजर - रु. 35000/- (प्रति माह प्रथम वर्ष वजीफा) और रु. 40000/- (प्रति माह द्वितीय वर्ष वजीफा)

सीनियर एग्जीक्यूटिव - रु.20000/- (प्रति माह प्रथम वर्ष वजीफा) और रु.22000/- प्रति माह द्वितीय वर्ष स्टाईपेंड

पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड एएम और सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

AM (HR)-B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी/ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA/लॉ में ग्रेजुएट और पर्सनल मैनेजमेंट/IR में डिप्लोमा.

AM (सिविल इंजीनियरिंग)- सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक.

AM (सिस्टम और एमआईएस) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पीजीडीआरएम (आईआरएमए) / बी.टेक या आईटी / कंप्यूटर साइंस या एमसीए में एम.टेक.

AM (मार्केटिंग)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मार्केटिंग में एमबीए या समकक्ष.

AM (क्वालिटी एश्योरेंस) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.टेक। (डीटी) / एम.टेक. (डीटी / डीसी / डीएम) / डेयरी रसायन विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी में पीएचडी.

AM (प्रोडक्शन)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.टेक/एम.टेक. (डीटी)

AM (प्रोक्योरमेंट) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक/एम.टेक (डीटी एंड डी.एक्सट।)

AM (पशुपालन) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से B.V.Sc

सीनियर एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस एवं एकाउंट्स) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से फाइनेंस एवं एकाउंट्स में एम.कॉम क साथ 3 वर्षों का अनुभव.

सीनियर एग्जीक्यूटिव (मार्केटिंग)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मार्केटिंग में एमबीए. या ग्रेजुएट के साथ 3 वर्षों का एफएमसीजी अनुभव.

आयु सीमा:

18 से 45 वर्ष

चयन प्रक्रिया:

असिस्टेंट मैनेजर: लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू.

सीनियर एग्जीक्यूटिव: केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

पंजाब स्टेट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव और एएम भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार 29 नवंबर से 19 दिसंबर 2021 तक वेरका की वेबसाइट verka.coop/page/career के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क:

एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए - रु. 600/-

अन्य - रु. 1000/-