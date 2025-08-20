Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल punjabpolice.gov.in पर जारी, चरण 2 पीएसटी पीएमटी के लिए उम्मीदवारों की सूची देखें

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवार ने 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच परीक्षा दी थी, वे अब पंजाब पुलिस Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इस Result में परीक्षा के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवार के रोल नंबर दिए गए हैं।

पंजाब पुलिस ने जिला और सशस्त्र कैडर में कांस्टेबल के 1,746 पदों के लिए Result जारी किया है। पंजाब पुलिस Result 2025 में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार को अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा।

पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 जारी

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने 20 अगस्त, 2025 को आधिकारिक तौर पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवार ने 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) दिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर Result PDF देख सकते हैं।