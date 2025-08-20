Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल punjabpolice.gov.in पर जारी, चरण 2 पीएसटी पीएमटी के लिए उम्मीदवारों की सूची देखें

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवार ने 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच परीक्षा दी थी, वे अब पंजाब पुलिस Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इस Result में परीक्षा के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवार के रोल नंबर दिए गए हैं।
पंजाब पुलिस ने जिला और सशस्त्र कैडर में कांस्टेबल के 1,746 पदों के लिए Result जारी किया है। पंजाब पुलिस Result 2025 में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार को अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा।
पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 जारी
पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने 20 अगस्त, 2025 को आधिकारिक तौर पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवार ने 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) दिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर Result PDF देख सकते हैं।
पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025 डाउनलोड करें पीडीएफ
पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 PDF डाउनलोड करने का लिंक अब सक्रिय हो गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के लिए पंजाब पुलिस Result PDF 2025 को डाउनलोड करें और सेव कर लें। Result में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत भर्ती बोर्ड को सूचित करें। पंजाब पुलिस कांस्टेबल Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:
|
पंजाब पुलिस परिणाम 2025
पंजाब पुलिस रिजल्ट 2025: महत्वपूर्ण विवरण
विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत कांस्टेबल भर्ती के लिए पंजाब पुलिस Result 2025 जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने यह परीक्षा 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच आयोजित की थी, जिसमें लगभग 4.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट 20 अगस्त, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया था। पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|
परीक्षा निकाय का नाम
|
पंजाब पुलिस विभाग
|
पद का नाम
|
कांस्टेबल
|
रिक्तियों की संख्या
|
1,746
|
पंजाब पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2025
|
20 अगस्त, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित परीक्षण
शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी)
दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
