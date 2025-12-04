CAT Response Sheet 2025
Rajasthan Police Physical Admit Card 2025: डाउनलोड करें कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड, लिंक जल्द

By Vijay Pratap Singh
Dec 4, 2025, 11:12 IST

Rajasthan Police Physical Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड 2025, police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट 11 दिसंबर 2025 को होगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम इस लेख में सीधा डाउनलोड लिंक अपडेट कर देंगे।

राजस्थान पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2025
राजस्थान पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2025

Rajasthan Police Constable Physical Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के फिजिकल टेस्ट (PET/PMT) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इन्हें आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 में फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PST/PET) शामिल है। यह परीक्षा 11 दिसंबर 2025 सुबह 8 बजे से राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित होगी। जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र हैं, वे अपनी एप्लीकेशन ID और जन्मतिथि का उपयोग करके राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

PST और PET पुरुष और महिला उम्मीदवारों की फिजिकल क्षमता जांचने के लिए होते हैं। PET कुल 30 मार्क्स का होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 से संबंधित सभी अन्य हाइलाइट्स आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विभाग का नाम

राजस्थान पुलिस विभाग

परीक्षा का नाम

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025

पद का नाम

कांस्टेबल

रिक्त पदों की संख्या

10,000

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

दिसंबर 2025 

फिजिकल टेस्ट की तिथि

11 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 लिंक

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) की तैयारी में जुटे हुए हैं। विभाग द्वारा जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उसका डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में भी सीधा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें।

राजस्थान पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 कहां से डाउनलोड करें?

राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्न वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे:

  • police.rajasthan.gov.in

  • recruitment2.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Physical Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment / Admit Card सेक्शन खोलें।

  3. फिर आप “Constable PET/PMT Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  4. इसके बाद अपनी Application ID, Date of Birth और Captcha भरें।

  5. अंत में Submit पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

