Rajasthan Police Physical Admit Card 2025: डाउनलोड करें कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड, लिंक जल्द

Rajasthan Police Constable Physical Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के फिजिकल टेस्ट (PET/PMT) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इन्हें आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 में फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PST/PET) शामिल है। यह परीक्षा 11 दिसंबर 2025 सुबह 8 बजे से राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित होगी। जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र हैं, वे अपनी एप्लीकेशन ID और जन्मतिथि का उपयोग करके राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

PST और PET पुरुष और महिला उम्मीदवारों की फिजिकल क्षमता जांचने के लिए होते हैं। PET कुल 30 मार्क्स का होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 से संबंधित सभी अन्य हाइलाइट्स आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। विभाग का नाम राजस्थान पुलिस विभाग परीक्षा का नाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 पद का नाम कांस्टेबल रिक्त पदों की संख्या 10,000 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि दिसंबर 2025 फिजिकल टेस्ट की तिथि 11 दिसंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 लिंक लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) की तैयारी में जुटे हुए हैं। विभाग द्वारा जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उसका डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में भी सीधा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें।