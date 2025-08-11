RBI Grade A, B Admit Card 2025 OUT: आरबीआई ग्रेड ए और बी एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

RBI Grade A, B Admit Card 2025 OUT: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 11 अगस्त 2025 को ग्रेड A और ग्रेड B भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

RBI Grade A, B Admit Card 2025 Download Link

RBI Grade A और Grade B Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक अब Active है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in से तुरंत अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए आपको अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

RBI Grade A, B Admit Card 2025 Link यहां क्लिक करें

RBI Grade A, B Call Letter 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवारों के लिए नीचे RBI ग्रेड A और B कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण दिए गए हैं।