RBI Grade A, B Admit Card 2025 OUT: आरबीआई ग्रेड ए और बी एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

RBI Grade A, B Admit Card 2025 OUT: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 11 अगस्त 2025 को ग्रेड A और ग्रेड B भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
RBI Grade A, B Admit Card 2025 Download Link
RBI Grade A और Grade B Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक अब Active है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in से तुरंत अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए आपको अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।
RBI Grade A, B Admit Card 2025 Link
RBI Grade A, B Call Letter 2025 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवारों के लिए नीचे RBI ग्रेड A और B कॉल लेटर 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं।
Opportunities@RBI सेक्शन चुनें: होमपेज पर मौजूद इस सेक्शन पर क्लिक करें।
Current Vacancies में जाएं: फिर "Call Letters" विकल्प पर क्लिक करें।
सही लिंक चुनें: RBI Grade A या Grade B Call Letter 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन करें: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
सबमिट करें: जानकारी भरने के बाद "Submit" बटन दबाएं।
डाउनलोड करें: स्क्रीन पर दिख रहे कॉल लेटर को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
नोट: परीक्षा केंद्र पर Call Letter के साथ एक वैध फोटो आईडी लेकर जाना अनिवार्य है।
