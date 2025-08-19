RJS Pre Result 2025 OUT: hcraj.nic.in पर जारी हुआ आरजेएस रिजल्ट, डाउनलोड करें Final Answer Key PDF

RJS Pre Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSCB) ने RJS Preliminary Exam 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार अपने रिजल्ट को देखने के लिए वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने फाइनल आंसर की PDF भी जारी कर दी है, जिसे डाउनलोड कर उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। RJS प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल आंसर की PDF और रिजल्ट PDF दोनों आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।

RJS Result 2025 PDF Download Link

राजस्थान उच्च न्यायालय ने RJS Preliminary Exam 2025 का रिजल्ट पीडीएफ लिंक और फाइनल आंसर की पीडीएफ लिंक आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने रिजल्ट और फाइनल आंसर की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे।