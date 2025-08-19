RJS Pre Result 2025 OUT: hcraj.nic.in पर जारी हुआ आरजेएस रिजल्ट, डाउनलोड करें Final Answer Key PDF

NEET PG 2025 Result Today
RJS Pre Result 2025 OUT: राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरजेएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 19 अगस्त 2025, को hcraj.nic.in पर PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। साथ ही परीक्षा के लिए फाइनल आंसर की PDF भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट, फाइनल आंसर की आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 19, 2025, 13:22 IST
RJS Pre Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSCB) ने RJS Preliminary Exam 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार अपने रिजल्ट को देखने के लिए वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने फाइनल आंसर की PDF भी जारी कर दी है, जिसे डाउनलोड कर उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। RJS प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल आंसर की PDF और रिजल्ट PDF दोनों आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। 

RJS Result 2025 PDF Download Link

राजस्थान उच्च न्यायालय ने RJS Preliminary Exam 2025 का रिजल्ट पीडीएफ लिंक और फाइनल आंसर की पीडीएफ लिंक आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर एक्टिव कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने रिजल्ट और फाइनल आंसर की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

यहां क्लिक करें

यहां क्लिक करें

RJS Cut Off 2025

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2025 को आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए RJS परिणाम 2025 जारी कर दिए हैं। साथ ही उम्मीदवारों के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपनी श्रेणी के अनुसार कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

Screenshot 2025-08-19 124111

RJS Pre Result और Final Answer की डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट और उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं।

  2. फिर होम पेज पर Latest Updates पर क्लिक करें।

  3. अब आप Declaration of result of Preliminary Examination for Direct Recruitment to the Cadre of Civil Judge 2025 और Final Answer Key of question paper of all the four series relating to Preliminary Examination for Direct Recruitment to the Cadre of Civil Judge 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  4. पीडीएफ प्रारूप में रिजल्ट और फाइनल आंसर की ओपन हो जाएगी

  5. रिजल्ट और फाइनल आंसर की PDF डाउनलोड करें।

