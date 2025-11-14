RRB Group D Admit Card 2025: जल्द जारी होंगे, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के एडमिट कार्ड, 32 हजार पदों पर होनी है भर्ती, इस लिंक से कर सकेंगे Download

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक ग्रुप डी परीक्षा के आयोजन से जुड़ी जानकारी जल्द जारी करेगा जिसके बाद परीक्षा से 5 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे. इस परीक्षा के जरिये रेलवे ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती कर रहा है. परीक्षा के लिए रेलवे की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही रेलवे परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी करेगा.परीक्षा से पूर्व रेलवे आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप जारी करेगा जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा शहर की सूचना दी गई होगी. प्रवेश पत्र रेलवे की वेबसाइट पर जारी होंगे. अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाना होगा और अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
RRB Group D Admit Card 2025
आरआरबी ग्रुप डी 2025 कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीईएन 08/2024) 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 10822423 से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिनके आवेदन स्वीकार किए गए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आधिकारिक वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ पर आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक सक्रिय करेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने के बाद एडमिट कार्ड लिंक भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा।
RRB Group D Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवारों को रेलवे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ से अपना आरआरसी/आरआरबी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक रेलवे ग्रुप डी भर्ती एडमिट कार्ड 2025 जारी होने के बाद इस पेज पर दिया जाएगा।
अपना रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार के पास निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
• उपयोगकर्ता नाम/पंजीकरण संख्या
• पासवर्ड/जन्म तिथि
चरण 1- रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ या https://www.rrbapply.gov.in/ पर जाएँ।
चरण 2- आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: संबंधित आरआरबी क्षेत्र का चयन करें।
चरण 4: स्क्रीन पर एक लॉगिन लिंक दिखाई देगा, अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
RRB Group D Exam 2025
|
आर्गेनाइजेशन
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
|
पदों का नाम
|
ग्रुप डी
|
कुल पद
|
32438 पद
|
परीक्षा की तारीख
|
जल्द जारी होगी
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
परीक्षा से 5 दिन पूर्व
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
rrbapply.gov.in
RRB Group D एग्जाम पैटर्न
उम्मीदवार आर आर बी ग्रुप डी परीक्षा एग्जाम पैटर्न 2025 नीचे चेक कर सकते हैं
-
आरआरबी ग्रुप डी CBT एग्जाम में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे।
-
परीक्षा में गणित से 30 प्रश्न,
-
सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न
-
सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न
-
सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूंछे जायेंगे
-
प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
-
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा
-
प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की नकारात्मक मार्किंग भी की जायेगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation