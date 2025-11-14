RRB Group D Admit Card 2025: जल्द जारी होंगे, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के एडमिट कार्ड, 32 हजार पदों पर होनी है भर्ती, इस लिंक से कर सकेंगे Download

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक ग्रुप डी परीक्षा के आयोजन से जुड़ी जानकारी जल्द जारी करेगा जिसके बाद परीक्षा से 5 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे. इस परीक्षा के जरिये रेलवे ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती कर रहा है. परीक्षा के लिए रेलवे की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही रेलवे परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी करेगा.परीक्षा से पूर्व रेलवे आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप जारी करेगा जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा शहर की सूचना दी गई होगी. प्रवेश पत्र रेलवे की वेबसाइट पर जारी होंगे. अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाना होगा और अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

RRB Group D Admit Card 2025

आरआरबी ग्रुप डी 2025 कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीईएन 08/2024) 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 10822423 से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिनके आवेदन स्वीकार किए गए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आधिकारिक वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ पर आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक सक्रिय करेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने के बाद एडमिट कार्ड लिंक भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा।