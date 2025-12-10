RRB JE Recruitment 2025 Last Date: जूनियर इंजीनियर के 2585 रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली गई भर्ती 2025 की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती पदों के माध्यम से कुल 2585 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन विंडो 13 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2025 तक ओपन रहेगी।

RRB JE Recruitment 2025: आवेदन लिंक

आरआरबी जेई भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 2585 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे ऑफिषशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए वे अपना आवेदन समय से पूरा कर लें। हमने आपकी सुविधा को आसान बनाने के लिए आवेदन लिंक नीचे दिया है: