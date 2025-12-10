RRB JE Recruitment 2025 Last Date: जूनियर इंजीनियर के 2585 रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि

RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025
By Priyanka Pal
Dec 10, 2025, 12:24 IST

RRB JE Recruitment 2025 Last Date: आरआरबी की ओर से जेई भर्ती 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे आज यानी 10 दिसंबर, 2025 (रात 11.59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

RRB JE Recruitment 2025 Last Date

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली गई भर्ती 2025 की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती पदों के माध्यम से कुल 2585 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन विंडो 13 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2025 तक ओपन रहेगी। 

RRB JE Recruitment 2025: आवेदन लिंक

आरआरबी जेई भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 2585 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे ऑफिषशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए वे अपना आवेदन समय से पूरा कर लें। हमने आपकी सुविधा को आसान बनाने के लिए आवेदन लिंक नीचे दिया है:

RRB JE Recruitment 2025 

आवेदन लिंक

RRB JE Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

भर्ती से संबंधित, आवेदन शुल्क और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि सहित का विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) 

पद का नाम 

जूनियर इंजीनियर

पदों की संख्या 

2585 

आवेदन की अंतिम तिथि 

10 दिसंबर, 2025 (आज रात 11.59 बजे)

आवेदन शुल्क की तिथि 

12 दिसंबर, 2025

फॉर्म में करेक्शन करने की तिथि 

13 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

rrbapply.gov.in

RRB JE Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे सिंपल स्टेप दिए गए हैं। जिन्हें फॉलो कर उम्मीदवार अपना आवेदन आज रात 11.59 बजे तक पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, RRB JE Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब अपनी जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण भरें और अपलोड करें। 

स्टेप 5 फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र सहित डिटेल अपलोड कर सब्मिट करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


