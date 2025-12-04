CAT Response Sheet 2025
RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: सूचना सहायक परिणाम जारी, पीडीएफ rssb.rajasthan.gov.in डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 4, 2025, 16:19 IST

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: आरएसएमएसएसबी सूचना सहायकर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 21 जनवरी 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी अंतिम सूची लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 3415 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर या लेख में दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी अंतिम मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2023 से 02 मार्च 2023 तक मांगे गए थे। जिसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को किया गया था। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लेख में दिए लिंक के जरिए लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: परिणाम जारी 

राजस्थान सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 21 जनवरी 2024 को आयोजित हुई परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रोल नंबर जारी की गई लिस्ट में देख सकते हैं। कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और चयन प्रक्रिया के सभी चरणों से चुने गए आवेदकों के नाम मेरिट सूची में दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

राजस्थान सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ा सहित विवरण जानने के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)

पद का नाम 

सूचना सहायक

पद की संख्या 

3415 

अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि 

3 दिसंबर 2025 (जारी)

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • लेखन परीक्षण

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://rssb.rajasthan.gov.in/

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें 

लिखित परीक्षा, लेखन परीक्षण के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाजिर होना होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिकं पर क्लिक कर अंतिम मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं:

RSMSSB Informatics Assistant Result 2025

अंतिम मेरिट पीडीएफ 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

