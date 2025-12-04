संबलपुर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी, MLib, MSc (कंप्यूटर साइंस), MSW, MA/MSc (एंथ्रोपोलॉजी), M.Sc. (जियोलॉजी), M.Sc. (एप्लाइड जियोलॉजी), M.A./M.Sc. (मैथमेटिक्स), LLM, MLib, MA (ओडिया), MCom, M.Sc (न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स), M.Sc (फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी), M.A (इंग्लिश), M.A (इकोनॉमिक्स), M.A (हिंदी), M.A/M.Sc (होम साइंस), MA (सोशियोलॉजी), M.Sc (फूड साइंस), और MA/M.Sc. (स्टेटिस्टिक्स) जैसे कई कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी किए हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट- suniv.ac.in पर ऑनलाइन जारी की गई है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना suniv.ac.in रिजल्ट PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर से संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।
संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025
नई जानकारी के अनुसार, संबलपुर यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्राम के रिजल्ट जारी किए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल- suniv.ac.in पर जारी किए गए संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट की लिस्ट देख सकते हैं।
|
Sambalpur University Result 2025
संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 की लिस्ट कैसे देखें?
छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर रिजल्ट का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - suniv.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके 'नोटिस बोर्ड' पर जाएं।
स्टेप 3: लिस्ट में से अपना Course चुनें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: रिजल्ट PDF खुल जाएगा, इसमें अपना रिजल्ट देखें।
स्टेप 5: भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर लें।
संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक
यहां अलग-अलग परीक्षाओं के लिए संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं।
|
कोर्स
|
रिजल्ट तिथि
|
रिजल्ट लिंक
|
बायोटेक्नोलॉजी दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025
|
03 दिसंबर 2025
|
MLib दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025
|
03 दिसंबर 2025
|
MSc (कंप्यूटर साइंस) दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025
|
03 दिसंबर 2025
|
MSW दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025
|
03 दिसंबर 2025
|
MA/MSc (एंथ्रोपोलॉजी) दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025
|
03 दिसंबर 2025
संबलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में
संबलपुर यूनिवर्सिटी, ओडिशा के संबलपुर में है। इसकी स्थापना साल 1967 में हुई थी। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता मिली हुई है।
संबलपुर यूनिवर्सिटी कई विभागों में UG और PG Courses कराती है। इनमें व्यापार और मैनेजमेंट, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कानून और मानविकी, जीवन विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान और शिक्षा जैसे विभाग शामिल हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation