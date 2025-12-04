CAT Response Sheet 2025
संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025: suniv.ac.in से डाउनलोड करें UG और PG मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Dec 4, 2025, 16:30 IST

संबलपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

संबलपुर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी, MLib, MSc (कंप्यूटर साइंस), MSW, MA/MSc (एंथ्रोपोलॉजी), M.Sc. (जियोलॉजी), M.Sc. (एप्लाइड जियोलॉजी), M.A./M.Sc. (मैथमेटिक्स), LLM, MLib, MA (ओडिया), MCom, M.Sc (न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स), M.Sc (फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी), M.A (इंग्लिश), M.A (इकोनॉमिक्स), M.A (हिंदी), M.A/M.Sc (होम साइंस), MA (सोशियोलॉजी), M.Sc (फूड साइंस), और MA/M.Sc. (स्टेटिस्टिक्स) जैसे कई कोर्स के सेमेस्टर रिजल्ट जारी किए हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट- suniv.ac.in पर ऑनलाइन जारी की गई है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना suniv.ac.in रिजल्ट PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर से संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।

नई जानकारी के अनुसार, संबलपुर यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्राम के रिजल्ट जारी किए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल- suniv.ac.in पर जारी किए गए संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट की लिस्ट देख सकते हैं।

क्लिक करें

संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 की लिस्ट कैसे देखें?

छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर रिजल्ट का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - suniv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके 'नोटिस बोर्ड' पर जाएं।

स्टेप 3: लिस्ट में से अपना Course चुनें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4: रिजल्ट PDF खुल जाएगा, इसमें अपना रिजल्ट देखें।

स्टेप 5: भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर लें।

संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक

यहां अलग-अलग परीक्षाओं के लिए संबलपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं।

कोर्स

रिजल्ट तिथि

रिजल्ट लिंक

बायोटेक्नोलॉजी दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025

03 दिसंबर 2025

यहां क्लिक करें

MLib दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025

03 दिसंबर 2025

यहां क्लिक करें

MSc (कंप्यूटर साइंस) दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025

03 दिसंबर 2025

यहां क्लिक करें

MSW दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025

03 दिसंबर 2025

यहां क्लिक करें

MA/MSc (एंथ्रोपोलॉजी) दूसरा सेमेस्टर एग्जाम, अप्रैल 2025

03 दिसंबर 2025

यहां क्लिक करें

संबलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में

संबलपुर यूनिवर्सिटी, ओडिशा के संबलपुर में है। इसकी स्थापना साल 1967 में हुई थी। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता मिली हुई है।

संबलपुर यूनिवर्सिटी कई विभागों में UG और PG Courses कराती है। इनमें व्यापार और मैनेजमेंट, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कानून और मानविकी, जीवन विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान और शिक्षा जैसे विभाग शामिल हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

