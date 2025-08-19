SJVN Recruitment 2025: वर्कमैन ट्रेनी कुक और असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

SJVN Assistant Recruitment 2025: SJVN लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वर्कमैन / वर्कमैन ट्रेनी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले ट्रेड टेस्ट में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा और इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 30 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
SJVN असिस्टेंट भर्ती अधिसूचना 2025 PDF लिंक
SJVN भर्ती 2025 -हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में भर्ती के बारे में हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
संगठन
|
SJVN लिमिटेड
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट/वर्कमैन / वर्कमैन ट्रेनी
|
विज्ञापन संख्या
|
123/2025
|
शैक्षणिक योग्यता
|
ग्रेजुएट/NCVT (कुकिंग)
|
Registration बंद होने की तारीख
|
30 सितंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
SJVN असिस्टेंट भर्ती 2025 की अंतिम तिथि क्या है?
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आप 30 सितंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
SJVN वैकेंसी 2025 डिटेल
इस भर्ती अभियान के जरिए अलग-अलग विभागों में कुल 13 पद भरे जाने हैं। विभाग के अनुसार पदों की संख्या और जानकारी नीचे देखें-
|
पद का नाम
|
पदों की संख्या
|
असिस्टेंट
|
10
|
वर्कमैन ट्रेनी (कुक)
|
03
SJVN भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
Candidates के पास पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की जानकारी नीचे दी गई है-
|
पद का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
असिस्टेंट
|
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और 40 wpm की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। , दिबांग घाटी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव में ये चीजें शामिल हैं: राज्य और स्थानीय जनजातियों/निकायों/प्रशासन के साथ संपर्क बनाना, जन सुनवाई/बैठकों का आयोजन, भूमि अधिग्रहण, R&R का कार्यान्वयन, EIA (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन), EMP (पर्यावरण प्रबंधन योजना) और SIA (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन) के लिए सर्वे, और सरकारी, अर्ध-सरकारी, राज्य, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ जनसंपर्क बनाना।
|
वर्कमैन ट्रेनी (कुक)
|
NCVT (कुकिंग) में मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हो। , या, कैटरिंग में मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट के साथ किसी प्रतिष्ठित होटल/अस्पताल की मेस में खाना पकाने और कैटरिंग का 1 साल का अनुभव हो। , या, साक्षर हों और किसी प्रतिष्ठित होटल/अस्पताल की मेस में खाना पकाने और कैटरिंग का 8 साल का अनुभव हो।
SJVN वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन Registration सिस्टम के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट https://sjvnindia.com/ पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर 'SJVN भर्ती 2025' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र जमा करें।
स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।
स्टेप 6: कृपया भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
