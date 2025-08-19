SJVN Recruitment 2025: वर्कमैन ट्रेनी कुक और असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

असिस्टेंट

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और 40 wpm की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। , दिबांग घाटी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव में ये चीजें शामिल हैं: राज्य और स्थानीय जनजातियों/निकायों/प्रशासन के साथ संपर्क बनाना, जन सुनवाई/बैठकों का आयोजन, भूमि अधिग्रहण, R&R का कार्यान्वयन, EIA (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन), EMP (पर्यावरण प्रबंधन योजना) और SIA (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन) के लिए सर्वे, और सरकारी, अर्ध-सरकारी, राज्य, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ जनसंपर्क बनाना।