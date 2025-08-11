SSC GD Physical Test Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

UP Board Compartment Result 2025 OUT
SSC GD Physical Test Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी शारीरिक परीक्षा (PET/PST) का एडमिट कार्ड लगभग 3 लाख उम्मीदवारों के लिए अब CRPF की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कॉल लेटर में दी गई अपनी निर्धारित शारीरिक परीक्षा की तारीख व परीक्षा केंद्र का विवरण देख सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 11, 2025, 09:22 IST
SSC GD Physical Test Admit Card 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती के तहत आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षा (PST) के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। लगभग 3 लाख उम्मीदवारों के लिए यह ई-एडमिट कार्ड 9 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार SSC की आधिकारिक लिंक के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल (आवेदन संख्या और जन्मतिथि) दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC GD Physical Test Admit Card 2025 Download Link

सीआरपीएफ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://rect.crpf.gov.in/ पर एसएससी जीडी फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। ये एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए हैं जो PET/PST राउंड में शामिल होंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD Physical Test Exam Date 2025: कब होगी PET/PST परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) का आयोजन 20 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक 30 केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है।

एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों के चयन के लिए शारीरिक परीक्षण आयोजित करता है। SSC GD कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार निम्न स्टेप्स का पालन कर सकते हैं—

  1. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर “The PET/PST events of CT (GD) Exam-2025” शीर्षक वाला नोटिस खोजें।

  3. नोटिस के नीचे दिए गए “Link for E-Admit Card” पर क्लिक करें।

  4. स्क्रीन पर नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें।

  5. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  6. अब आपका SSC GD फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखेगा।

  7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दिए गए सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें।

  8. अंत में परीक्षा में शामिल होने के लिए एक प्रिंट लें।

