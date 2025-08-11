SSC GD Physical Test Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

SSC GD Physical Test Admit Card 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती के तहत आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापदंड परीक्षा (PST) के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। लगभग 3 लाख उम्मीदवारों के लिए यह ई-एडमिट कार्ड 9 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार SSC की आधिकारिक लिंक के माध्यम से लॉगिन क्रेडेंशियल (आवेदन संख्या और जन्मतिथि) दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD Physical Test Admit Card 2025 Download Link

सीआरपीएफ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://rect.crpf.gov.in/ पर एसएससी जीडी फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। ये एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए हैं जो PET/PST राउंड में शामिल होंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।