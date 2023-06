UGC NET 2019: Previous Year Cut-Off Marks

In this article, we have shared the UGC NET December 2018 and July 2018 Exam cut-off marks for the posts of Junior Research Fellowship (JRF) and Assistant Professor both or only for Assistant Professor. Let’s have a look at the cut-off marks of the UGC NET December and July 2018 Exam.

This year UGC NET Exam will be conducted by the National Testing Agency (NTA) from 20, 21 June, 24, 25, 26, 27, 28 June, 2019 in various subjects at selected Examination Centers spread across the country for the post of Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF). UGC NET is a test being conducted to determine the eligibility ‘only for Assistant Professor’ and ‘for Junior Research Fellowship (JRF) and Assistant Professor both’ in Indian Universities and Colleges.

The Cut-Off marks for NTA UGC NET 2018 Exam will get released at the time of result declaration at NTA official website. The result of UGC NET June 2019 Exam will be uploaded on the website www.nta.ac.in/ www.ntanet.nic.in, as per schedule. The tentative result date is 15th July, 2019 as per the latest notification.

Below are the Important Exam Dates of NTA UGC NET June 2019 Online Exam:

UGC NET June 2019 Exam Important Dates Online Application and Registration Date 1st March to 30th March 2019 Last date of successful transaction of fee through Credit/Debit Card/NetBanking upto 11:50 pm (through e-challan upto bank hours) of 01 April, 2019 01 April, 2019 Correction in particulars of Application Form on website only 07-14 April, 2019 Downloading of Admit Cards 27th May 2019 UGC NET June 2019 Exam Dates 20th, 21st, 24th, 25th, 26th, 27th and 28thJune 2019 Duration of Examination 180 minutes (03 hours) No break between Paper 1 & Paper 2 Timing of Examination First Shift: 9.30 am to 12.30 pm Second Shift: 02.30 pm to 05.30 pm Date for announcing results By 15th July 2019

UGC NET December 2018 Cut-Off Marks



UGC NET July 2018 Cut-Off Marks



Let’s have a look at the cut-off marks of the UGC NET July 2018 Exam:

UGC NET July 2018 Exam Cut–Off marks out of 100 Subject Category JRF & Lectureship Lectureship Only Cut-off Cut-off (001) Economics UNRESERVED 66.00 56.00 OBC 60.67 49.33 SC 56.00 45.33 ST 53.33 44.00 PWD-VI 52.67 42.00 PWD-HI 46.67 35.33 PWD-LM 59.33 44.00 PWD-OD 44.00 35.33 (002) Political Science UNRESERVED 61.33 52.67 OBC 57.33 48.67 SC 54.00 45.33 ST 53.33 45.33 PWD-VI 53.33 40.67 PWD-HI 43.33 35.33 PWD-LM 53.33 44.67 PWD-OD 45.33 35.33 (003) Philosophy UNRESERVED 70.67 62.00 OBC 67.33 54.67 SC 64.00 52.00 ST 58.00 46.67 PWD-VI 63.33 39.33 PWD-HI 45.33 36.00 PWD-LM 61.33 48.67 PWD-OD — 36.00 (004) Psychology UNRESERVED 64.67 56.00 OBC 60.00 49.33 SC 56.00 46.67 ST 58.67 48.00 PWD-VI 43.33 42.00 PWD-HI 40.00 35.33 PWD-LM 57.33 44.67 PWD-OD 47.33 47.33 (005) Sociology UNRESERVED 68.00 58.00 OBC 64.67 52.00 SC 59.33 48.00 ST 62.00 47.33 PWD-VI 56.67 42.67 PWD-HI 47.33 35.33 PWD-LM 58.67 44.67 PWD-OD 40.67 39.33 (006) History UNRESERVED 56.67 50.00 OBC 54.00 46.00 SC 50.67 43.33 ST 50.67 43.33 PWD-VI 49.33 40.00 PWD-HI 48.00 35.33 PWD-LM 52.00 42.67 PWD-OD 48.00 35.33 (007) Anthropology UNRESERVED 70.00 58.00 OBC 67.33 52.67 SC 66.00 50.00 ST 57.33 47.33 PWD-VI 52.00 52.00 PWD-HI 48.67 —- PWD-LM 39.33 39.33 PWD-OD —- —- (008) Commerce UNRESERVED 64.00 54.67 OBC 59.33 49.33 SC 55.33 46.00 ST 54.67 45.33 PWD-VI 60.00 40.00 PWD-HI 50.00 35.33 PWD-LM 56.67 46.00 PWD-OD 42.67 35.33 (009) Education UNRESERVED 60.67 51.33 OBC 56.67 46.00 SC 52.00 43.33 ST 50.00 43.33 PWD-VI 46.00 40.00 PWD-HI 45.33 35.33 PWD-LM 52.00 42.67 PWD-OD 46.00 36.00 (010) Social Work UNRESERVED 65.33 56.67 OBC 62.00 52.00 SC 58.67 48.00 ST 58.00 48.00 PWD-VI 64.67 38.67 PWD-HI 56.67 38.67 PWD-LM 56.00 45.33 PWD-OD 43.33 43.33 (011) Defence and Strategic Studies UNRESERVED 66.00 58.67 OBC 64.67 53.33 SC 61.33 48.00 ST 53.33 52.67 PWD-VI 35.33 35.33 PWD-HI — 40.00 PWD-LM 53.33 53.33 PWD-OD — — (012) Home Science UNRESERVED 64.67 55.33 OBC 58.67 49.33 SC 56.00 46.00 ST 60.67 46.00 PWD-VI 54.00 41.33 PWD-HI 44.67 36.67 PWD-LM 48.00 46.00 PWD-OD 60.00 39.33 (014) Public Administration UNRESERVED 70.00 57.33 OBC 64.00 51.33 SC 64.67 46.00 ST 64.00 45.33 PWD-VI 43.33 41.33 PWD-HI 45.33 36.00 PWD-LM 51.33 50.67 PWD-OD 42.67 42.67 (015) Population Studies UNRESERVED 71.33 58.67 OBC 66.67 52.00 SC 63.33 48.67 ST 57.33 48.00 PWD-VI 38.00 38.00 PWD-HI — 36.67 PWD-LM 52.00 52.00 PWD-OD — 36.67 (016) Hindustani Music (Voc./Inst.) UNRESERVED 70.00 60.00 OBC 66.67 54.00 SC 62.00 51.33 ST 56.67 51.33 PWD-VI 64.00 49.33 PWD-HI — — PWD-LM 56.00 49.33 PWD-OD 57.33 37.33 (017) Management UNRESERVED 62.00 52.67 OBC 56.67 46.67 SC 54.00 44.67 ST 51.33 44.67 PWD-VI 56.00 40.00 PWD-HI 45.33 35.33 PWD-LM 53.33 44.67 PWD-OD 40.00 40.00 (018) Maithili UNRESERVED 72.00 66.00 OBC 69.33 62.00 SC 63.33 63.33 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — 52.67 PWD-LM 56.00 56.00 PWD-OD — — (019) Bengali UNRESERVED 59.33 50.00 OBC 54.00 44.67 SC 53.33 44.67 ST 42.00 40.67 PWD-VI 42.67 40.67 PWD-HI 40.67 35.33 PWD-LM 49.33 44.67 PWD-OD — — (020) Hindi UNRESERVED 66.00 58.00 OBC 63.33 54.00 SC 60.00 50.67 ST 58.67 49.33 PWD-VI 59.33 44.00 PWD-HI 48.67 35.33 PWD-LM 60.00 49.33 PWD-OD 50.00 36.00 (021) Kannada UNRESERVED 62.00 55.33 OBC 60.00 50.67 SC 56.00 48.67 ST 57.33 47.33 PWD-VI 48.67 42.00 PWD-HI 36.67 36.67 PWD-LM 50.67 44.67 PWD-OD 36.00 36.00 (022) Malayalam UNRESERVED 63.33 54.67 OBC 60.00 50.67 SC 57.33 48.67 ST 47.33 45.33 PWD-VI 52.67 42.67 PWD-HI — 36.00 PWD-LM 55.33 47.33 PWD-OD 37.33 37.33 (023) Odia UNRESERVED 60.00 52.00 OBC 55.33 47.33 SC 52.00 44.67 ST 47.33 41.33 PWD-VI 41.33 38.00 PWD-HI — — PWD-LM 46.00 44.00 PWD-OD — — (024) Punjabi UNRESERVED 59.33 50.67 OBC 55.33 45.33 SC 52.67 43.33 ST 40.67 40.67 PWD-VI 44.67 41.33 PWD-HI — — PWD-LM 51.33 46.67 PWD-OD — 40.00 (025) Sanskrit UNRESERVED 66.67 56.67 OBC 62.67 50.00 SC 59.33 48.00 ST 57.33 43.33 PWD-VI 60.00 40.67 PWD-HI 50.00 36.00 PWD-LM 63.33 45.33 PWD-OD 45.33 36.00 (026) Tamil UNRESERVED 54.67 48.00 OBC 50.67 44.67 SC 50.67 43.33 ST 46.67 39.33 PWD-VI 48.00 39.33 PWD-HI — 38.67 PWD-LM 44.67 41.33 PWD-OD 38.00 36.67 (027) Telugu UNRESERVED 57.33 50.00 OBC 54.67 46.00 SC 52.00 44.00 ST 49.33 43.33 PWD-VI 45.33 40.67 PWD-HI — — PWD-LM 47.33 41.33 PWD-OD — — (028) Urdu UNRESERVED 62.00 52.67 OBC 57.33 47.33 SC 49.33 42.00 ST 58.00 45.33 PWD-VI 44.67 39.33 PWD-HI 38.00 38.00 PWD-LM 48.67 46.67 PWD-OD — — (029) Arabic UNRESERVED 69.33 58.00 OBC 66.00 51.33 SC — — ST 54.67 46.00 PWD-VI 41.33 41.33 PWD-HI — — PWD-LM 64.00 39.33 PWD-OD 56.67 40.67 (030) English UNRESERVED 60.67 52.00 OBC 56.00 46.00 SC 52.00 43.33 ST 51.33 42.67 PWD-VI 50.00 39.33 PWD-HI 42.00 35.33 PWD-LM 55.33 43.33 PWD-OD 45.33 36.00 (031) Linguistics UNRESERVED 74.00 60.67 OBC 66.67 54.00 SC 67.33 49.33 ST 54.67 48.00 PWD-VI 50.67 50.67 PWD-HI — — PWD-LM 44.00 44.00 PWD-OD 55.33 — (032) Chinese UNRESERVED 58.67 58.67 OBC 54.00 54.00 SC 48.00 48.00 ST 42.67 42.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (033) Dogri UNRESERVED 59.33 50.67 OBC — 46.67 SC 45.33 45.33 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 36.00 36.00 PWD-OD — — (034) Nepali UNRESERVED 48.00 48.00 OBC — 42.00 SC 37.33 37.33 ST 46.67 46.67 PWD-VI — — PWD-HI 36.00 36.00 PWD-LM — — PWD-OD — — (035) Manipuri UNRESERVED 58.67 54.00 OBC 57.33 48.00 SC 51.33 51.33 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (036) Assamese UNRESERVED 58.00 50.00 OBC 55.33 46.67 SC 51.33 44.00 ST 55.33 43.33 PWD-VI — — PWD-HI 42.00 42.00 PWD-LM 48.00 42.67 PWD-OD — — (037) Gujarati UNRESERVED 62.67 52.00 OBC 58.67 46.67 SC 52.67 44.00 ST 47.33 42.67 PWD-VI 39.33 39.33 PWD-HI — — PWD-LM 42.00 42.00 PWD-OD — — (038) Marathi UNRESERVED 55.33 48.67 OBC 52.00 44.67 SC 54.67 42.67 ST 50.67 42.00 PWD-VI 46.67 39.33 PWD-HI 38.67 36.67 PWD-LM 44.67 40.00 PWD-OD 38.00 38.00 (039) French UNRESERVED 70.67 59.33 OBC 62.67 54.67 SC 40.67 40.67 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (040) Spanish UNRESERVED 74.67 67.33 OBC 67.33 58.00 SC 40.67 40.67 ST 37.33 37.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 38.00 38.00 PWD-OD — — (041) Russian UNRESERVED 76.67 68.67 OBC 64.67 64.67 SC — 40.00 ST 35.33 35.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 35.33 35.33 PWD-OD — — (042) Persian UNRESERVED 76.00 58.67 OBC 70.00 55.33 SC 42.67 42.67 ST 53.33 49.33 PWD-VI 36.00 36.00 PWD-HI 39.33 37.33 PWD-LM — — PWD-OD — — (043) Rajasthani UNRESERVED 70.67 54.00 OBC 61.33 50.67 SC 56.67 51.33 ST 45.33 44.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 44.00 44.00 PWD-OD — — (044) German UNRESERVED 66.67 57.33 OBC 56.00 52.67 SC 42.67 42.67 ST 48.00 48.00 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (045) Japanese UNRESERVED 54.67 54.67 OBC 42.67 42.67 SC 44.00 44.00 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (046) Adult Edu./Con. Edu./Andragogy UNRESERVED 70.67 64.00 OBC 69.33 59.33 SC 67.33 55.33 ST 66.00 53.33 PWD-VI 54.67 48.67 PWD-HI — — PWD-LM 57.33 57.33 PWD-OD — — (047) Physical Education UNRESERVED 55.33 48.00 OBC 50.00 42.67 SC 47.33 40.67 ST 48.00 40.67 PWD-VI 35.33 35.33 PWD-HI — — PWD-LM 40.67 40.67 PWD-OD — — (049) Arab Culture and Islamic Studies UNRESERVED 72.00 63.33 OBC 64.67 54.67 SC 35.33 35.33 ST 47.33 47.33 PWD-VI 39.33 39.33 PWD-HI — — PWD-LM 44.67 44.67 PWD-OD — — (050) Indian Culture UNRESERVED 56.67 50.67 OBC 55.33 48.00 SC 43.33 43.33 ST 48.00 48.00 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (055) Lab. Welfare/ PM/ IR/ Lab. & Soc.W UNRESERVED 69.33 57.33 OBC 65.33 51.33 SC 62.00 49.33 ST 61.33 48.67 PWD-VI 52.67 45.33 PWD-HI 66.00 35.33 PWD-LM 60.00 47.33 PWD-OD 44.00 41.33 (058) Law UNRESERVED 70.67 60.00 OBC 66.00 54.00 SC 62.00 50.00 ST 60.67 47.33 PWD-VI 58.67 46.00 PWD-HI 57.33 35.33 PWD-LM 66.67 49.33 PWD-OD — — (059) Library and Information Science UNRESERVED 59.33 51.33 OBC 56.00 47.33 SC 54.00 45.33 ST 53.33 44.67 PWD-VI 52.00 42.00 PWD-HI 42.00 35.33 PWD-LM 54.00 43.33 PWD-OD 38.00 36.67 (060) Buddhist, Jaina, Gandhian & Peace UNRESERVED 80.00 60.67 OBC 64.00 53.33 SC 68.00 52.67 ST 58.67 52.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 47.33 47.33 PWD-OD 35.33 35.33 (062) Comparative Study of Religions UNRESERVED 74.00 64.00 OBC 66.67 59.33 SC 69.33 56.00 ST 50.00 50.00 PWD-VI — 41.33 PWD-HI — — PWD-LM 65.33 44.00 PWD-OD 60.67 60.67 (063) Mass Communication and Journalism UNRESERVED 60.00 53.33 OBC 58.00 48.00 SC 54.00 44.67 ST 54.00 45.33 PWD-VI 49.33 40.00 PWD-HI 41.33 41.33 PWD-LM 52.67 48.00 PWD-OD — — (065) Dance UNRESERVED 67.33 57.33 OBC 66.00 52.00 SC 54.00 48.67 ST — 48.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (066) Museology & Conservation UNRESERVED 68.67 64.67 OBC 64.00 55.33 SC 62.00 62.00 ST — 46.00 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (067) Archaeology UNRESERVED 65.33 58.00 OBC 62.67 54.00 SC 55.33 48.00 ST 54.67 48.00 PWD-VI — 49.33 PWD-HI — — PWD-LM 44.00 44.00 PWD-OD — — (068) Criminology UNRESERVED 68.67 60.00 OBC 62.00 55.33 SC 59.33 52.00 ST 56.67 56.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — 54.00 PWD-OD — — (070) Tribal and Regional Language/ Li UNRESERVED 62.67 55.33 OBC 60.67 52.67 SC 60.00 51.33 ST 58.67 48.67 PWD-VI 48.00 48.00 PWD-HI — — PWD-LM 49.33 43.33 PWD-OD 52.67 — (071) Folk Literature UNRESERVED 56.67 52.00 OBC 50.67 50.67 SC 52.67 50.00 ST 52.00 42.67 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (072) Comparative Literature UNRESERVED 64.67 56.00 OBC — 50.00 SC 46.00 46.00 ST 46.67 46.67 PWD-VI 40.00 40.00 PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (073) Sanskrit Traditional Subjects UNRESERVED 65.33 51.33 OBC 54.67 44.00 SC 48.67 42.67 ST 44.00 40.67 PWD-VI 42.67 42.00 PWD-HI 40.00 35.33 PWD-LM 46.00 44.00 PWD-OD — — (074) Women Studies UNRESERVED 64.67 58.00 OBC 62.67 52.67 SC 58.00 50.67 ST 56.00 52.00 PWD-VI 52.67 44.67 PWD-HI 47.33 36.00 PWD-LM — 40.67 PWD-OD — — (079) Visual Art UNRESERVED 57.33 50.00 OBC 54.67 46.00 SC 52.00 43.33 ST 48.00 42.00 PWD-VI 42.00 42.00 PWD-HI 35.33 35.33 PWD-LM 49.33 42.00 PWD-OD 42.00 36.00 (080) Geography UNRESERVED 64.00 55.33 OBC 60.67 51.33 SC 58.00 48.67 ST 56.00 46.67 PWD-VI 59.33 41.33 PWD-HI 50.67 35.33 PWD-LM 55.33 46.67 PWD-OD 44.67 36.00 (081) Social Medicine & Community He UNRESERVED 64.67 56.67 OBC 60.00 51.33 SC 58.67 49.33 ST 53.33 46.00 PWD-VI 38.67 38.67 PWD-HI — — PWD-LM 50.67 50.67 PWD-OD — — (082) Forensic Science UNRESERVED 62.67 56.00 OBC 60.67 52.00 SC 57.33 50.00 ST 48.67 46.00 PWD-VI 39.33 39.33 PWD-HI — — PWD-LM 44.67 44.67 PWD-OD — — (083) Pali UNRESERVED 68.00 60.67 OBC 66.67 60.00 SC 54.00 52.67 ST 55.33 55.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (084) Kashmiri UNRESERVED 74.67 62.67 OBC 44.67 44.67 SC — — ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 47.33 47.33 PWD-OD — — (085) Konkani UNRESERVED 48.67 48.67 OBC 45.33 45.33 SC — — ST 39.33 39.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (087) Computer Science and Application UNRESERVED 60.00 51.33 OBC 56.00 46.00 SC 51.33 43.33 ST 50.67 43.33 PWD-VI 42.67 41.33 PWD-HI 38.00 35.33 PWD-LM 54.00 42.67 PWD-OD 39.33 35.33 (088) Electronic Science UNRESERVED 62.00 53.33 OBC 58.67 48.67 SC 55.33 46.00 ST 56.00 44.67 PWD-VI 48.00 48.00 PWD-HI 40.00 39.33 PWD-LM 55.33 43.33 PWD-OD — — (089) Environmental Sciences UNRESERVED 59.33 52.00 OBC 56.00 46.67 SC 52.00 44.00 ST 48.67 44.00 PWD-VI 43.33 42.00 PWD-HI 41.33 41.33 PWD-LM 54.00 43.33 PWD-OD — — (090) International and Area Studies UNRESERVED 66.67 58.67 OBC 62.67 54.67 SC 59.33 52.67 ST 48.00 46.67 PWD-VI 49.33 49.33 PWD-HI 38.67 37.33 PWD-LM 39.33 39.33 PWD-OD 41.33 41.33 (091) Prakrit UNRESERVED 62.67 61.33 OBC 52.67 52.67 SC 51.33 51.33 ST — — PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (092) Human Rights and Duties UNRESERVED 72.00 60.67 OBC 68.00 56.00 SC 54.67 50.00 ST 55.33 54.67 PWD-VI 56.67 46.00 PWD-HI — — PWD-LM 48.67 48.67 PWD-OD — — (093) Tourism Administration and Man UNRESERVED 61.33 52.00 OBC 56.00 47.33 SC 54.67 46.00 ST 53.33 43.33 PWD-VI 48.67 48.67 PWD-HI — — PWD-LM 44.67 44.67 PWD-OD — — (094) Bodo UNRESERVED 57.33 52.67 OBC — — SC — — ST 55.33 48.00 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (095) Santali UNRESERVED 52.67 46.67 OBC 40.00 40.00 SC 42.67 42.67 ST 48.00 41.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (096) Karnatik Music (Voc. Inst., Percussion) UNRESERVED 53.33 53.33 OBC 48.67 44.00 SC 40.67 40.67 ST — — PWD-VI 44.00 39.33 PWD-HI — — PWD-LM 37.33 37.33 PWD-OD — — (097) Rabindra Sangeet UNRESERVED 52.00 51.33 OBC 39.33 39.33 SC 46.67 46.67 ST — — PWD-VI 44.67 44.67 PWD-HI — — PWD-LM — — PWD-OD — — (098) Percussion Instruments UNRESERVED 62.00 54.00 OBC 60.67 50.00 SC 51.33 47.33 ST 44.67 44.67 PWD-VI 38.00 38.00 PWD-HI — — PWD-LM — 40.67 PWD-OD 44.67 44.67 (099) Drama/ Theatre UNRESERVED 62.00 53.33 OBC 55.33 48.67 SC 53.33 47.33 ST — 41.33 PWD-VI — — PWD-HI — — PWD-LM 38.00 38.00 PWD-OD — — (100) Yoga UNRESERVED 72.67 62.00 OBC 68.67 57.33 SC 68.67 52.67 ST 60.67 52.67 PWD-VI 46.67 44.00 PWD-HI — 42.00 PWD-LM 71.33 50.00 PWD-OD — —

Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) Posts can be a good opportunity for those candidates who aspire to become a Professor or Lecturer of a recognized university. So, candidates are advised to start their exam preparation and build a proper strategy to score well above the cut-off marks of the upcoming NTA UGC NET June 2019 Exam.

