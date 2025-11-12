[नया शेड्यूल] यूपी बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2026: डाउनलोड UP Board 10th Time Table डेट शीट पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं (हाई स्कूल) परीक्षा 2026 की विस्तृत समय-सारणी (टाइम टेबल) अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दी है। इन परीक्षाओं का आयोजन आमतौर पर फरवरी-मार्च 2026 के बीच किया जाता है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट से आधिकारिक डेट शीट पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ताकि वे प्रत्येक विषय की परीक्षा तिथि, दिन, और समय की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इस समय-सारणी के आधार पर ही छात्र अपनी अंतिम तैयारी की रणनीति (Final Revision Strategy) बना सकते हैं। UP Board द्वारा जारी की गई समय-सारणी में न केवल लिखित (थ्योरी) परीक्षाओं की तिथियाँ शामिल होती हैं, बल्कि इसमें प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों और संबंधित दिशानिर्देशों का भी उल्लेख होता है, जो आमतौर पर थ्योरी परीक्षाओं से पहले आयोजित की जाती हैं। परीक्षा का समय प्रतिदिन सुबह और दोपहर की दो पालियों में रखा जाता है। छात्रों के लिए अनिवार्य है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचें और प्रवेश पत्र (Admit Card) साथ रखें। इस टाइम टेबल को ध्यान में रखकर छात्र को अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए और मॉडल पेपर (Model Papers) हल करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

यूपी बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा समय 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा हाई स्कूल (कक्षा 10) की मुख्य परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का कुल समय दिया जाएगा। पाली (Shift) समय-सीमा (Timings) मुख्य अवधि पढ़ने का अतिरिक्त समय (Reading Time) सुबह की पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक 3 घंटे पहले के 15 मिनट (8:30 बजे से 8:45 बजे तक) शाम की पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक 3 घंटे पहले के 15 मिनट (2:00 बजे से 2:15 बजे तक) महत्वपूर्ण निर्देश (संशोधित): प्रत्येक पाली में छात्रों को उत्तर लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, जबकि शुरू के 15 मिनट केवल प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह की पाली के लिए 8:15 बजे और शाम की पाली के लिए 1:45 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएँ।

यूपी बोर्ड 10वीं 2026 टाइम टेबल डेट शीट (UP Board 10th Time Table Date Sheet in Hindi) यूपी बोर्ड एग्जाम डेट 2026 क्लास 10 विषय (पाली 1 - प्रातः 8.30-11.45 बजे) विषय (पाली 2 - दोपहर 2.00-5.15 बजे) 18 फ़रवरी 2026 बुधवार हिंदी, प्रारंभिक हिंदी 19 फ़रवरी 2026 गुरुवार कम्प्यूटर सिलाई 20 फरवरी 2026 शुक्रवार सामाजिक विज्ञान - 21 फरवरी 2026 शनिवार गृह विज्ञान (केवल बालिकाओ के लिए), गृह विज्ञान (केवल बालको के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है ), 23 फरवरी 2026 सोमवार अंग्रेजी

इलेक्ट्रिशियन, हेल्थकेयर,ऑटोमोबाइल, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लंबर सुरक्षा,आईटी/आईटीईएस,मोबाइल रिपेयर, रिटेल ट्रेडिंग 24 फरवरी 2026 मंगलवार एनसीसी मानव विज्ञान 25 फरवरी 2026 बुधवार विज्ञान - 26 फरवरी 2026 गुरुवार गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली - 27 फरवरी 2026 शुक्रवार गणित - 28 फरवरी 2026 शनिवार संस्कृत संगीत वादन 7 मार्च 2026 शनिवार वाणिज्य - 9 मार्च 2026 सोमवार उर्दू - 10 मार्च 2026 मंगलवार चित्रकला रंजन कला - 11 मार्च 2026 बुधवार संगीत गायन पालि, अरबी, फारसी 12 मार्च 2026 गुरुवार कृषि -

यूपी बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा पैटर्न 2026 (UP Board Class 10 Exam Pattern): नीचे सभी विषयों की अंक योजना दी गई है। यूपी 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों को इन्हें अवश्य देखना चाहिए। विषय (Subjects) अंकों का वितरण (Marks Distribution) प्रश्नों के प्रकार (Types of Questions) विज्ञान (Science) सैद्धांतिक (Theory): 70 अंक प्रायोगिक (Practical): 30 अंक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र (Theory Paper): 80 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment): 20 अंक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अंग्रेजी (English) सैद्धांतिक (Theory): 80 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment): 20 अंक सेक्शन-A पठन (Reading) (20 अंक), सेक्शन-B (Writing Skills with grammar) (30 अंक), सेक्शन - C (Literature Textbook and Supplementary Reading Text) (30 अंक) गणित (Mathematics) सैद्धांतिक (Theory): 80 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment): 20 अंक अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हिंदी (Hindi) सैद्धांतिक (Theory): 80 अंक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment): 20 अंक भाग-I (15 अंक), भाग-II (15 अंक), भाग III (25 अंक), भाग IV (25 अंक)