UPSSSC PET Salary 2025: यूपी पीईटी की सैलरी कितनी होती है, मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं भी जानें

UPSSSC PET Salary: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) ग्रुप B और C के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा से उम्मीदवारों की योग्यता तय होती है। इन पदों से जुड़े पे-स्केल, भत्तों और फायदों के बारे में जानने के लिए UPSSSC PET सैलरी को समझना जरूरी है। ग्रुप C पदों के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर 5,200 रुपये - 20,200 रुपये के पे-स्केल के अनुसार होता है, जिसमें ग्रेड पे और पे-लेवल अलग-अलग होते हैं।

UPSSSC PET सैलरी

अलग-अलग पदों के लिए UPSSSC PET सैलरी स्ट्रक्चर 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर तय किया जाता है। हर पद के लिए एक अच्छी सैलरी मिलती है, जो उस पद के पे-लेवल के अनुसार होती है। इसमें ग्रेड पे, पे-स्केल, बेसिक पे, भत्ते, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, कटौतियां और कई दूसरे कंपोनेंट शामिल होते हैं।

UPSSSC PET पदों की लिस्ट और सैलरी

नीचे दी गई टेबल में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इससे Candidates को यह समझने में मदद मिलेगी कि पद के साथ क्या वित्तीय फायदे मिलते हैं: