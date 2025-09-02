UPSSSC PET Salary 2025: यूपी पीईटी की सैलरी कितनी होती है, मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं भी जानें

UPSSSC PET Salary: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) ग्रुप B और C के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा से उम्मीदवारों की योग्यता तय होती है। इन पदों से जुड़े पे-स्केल, भत्तों और फायदों के बारे में जानने के लिए UPSSSC PET सैलरी को समझना जरूरी है। ग्रुप C पदों के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर 5,200 रुपये - 20,200 रुपये के पे-स्केल के अनुसार होता है, जिसमें ग्रेड पे और पे-लेवल अलग-अलग होते हैं।
UPSSSC PET सैलरी
अलग-अलग पदों के लिए UPSSSC PET सैलरी स्ट्रक्चर 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर तय किया जाता है। हर पद के लिए एक अच्छी सैलरी मिलती है, जो उस पद के पे-लेवल के अनुसार होती है। इसमें ग्रेड पे, पे-स्केल, बेसिक पे, भत्ते, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, कटौतियां और कई दूसरे कंपोनेंट शामिल होते हैं।
UPSSSC PET पदों की लिस्ट और सैलरी
नीचे दी गई टेबल में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इससे Candidates को यह समझने में मदद मिलेगी कि पद के साथ क्या वित्तीय फायदे मिलते हैं:
|
ग्रुप सी पद
|
स्तर
|
वेतनमान (₹)
|
ग्रेड वेतन (₹)
|
राजस्व लेखपाल
|
3
|
5,200–20,200
|
2,000
|
ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) / ग्राम विकास अधिकारी
|
3
|
5,200–20,200
|
2,000
|
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
|
3
|
5,200–20,200
|
2,000
|
कृषि तकनीकी सहायक
|
2
|
5,200–20,200
|
1,900
|
कनिष्ठ सहायक
|
3
|
5,200–20,200
|
2,000
|
आंतरिक लेखाकार
|
5
|
5,200–20,200
|
2,800
|
लेखा परीक्षक
|
5
|
5,200–20,200
|
2,800
|
गन्ना पर्यवेक्षक
|
4
|
5,200–20,200
|
2,400
|
प्रयोगशाला तकनीशियन
|
5
|
5,200–20,200
|
2,800
|
वन रक्षक
|
2
|
5,200–20,200
|
1,900
|
एक्स - रे तकनीशियन
|
3
|
5,200–20,200
|
2,000
UPSSSC PET सैलरी: भत्ते और अन्य लाभ
चुने गए Candidates को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार कई तरह के भत्ते और अन्य लाभ दिए जाएंगे। ये आकर्षक भत्ते सैलरी पैकेज को बढ़ाते हैं, जिससे यह नौकरी फायदेमंद और आकर्षक बन जाती है। UPSSSC PET सैलरी में शामिल भत्तों और लाभों की लिस्ट इस प्रकार है:
- महंगाई भत्ता (DA)
- मकान किराया भत्ता (HRA)
- यात्रा भत्ता (TA)
- यात्रा भत्ते पर महंगाई भत्ता (DA on TA)
- अन्य संबंधित भत्ते
