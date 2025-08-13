UP Police SI Bharti 2025: यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 4543 वैकेंसी के लिए अभी करें आवेदन

UP Police SI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 2025 में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4,543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 4,242 पद नागरिक पुलिस में दारोगा के लिए और 135 पद पीएसी प्लाटून कमांडर के लिए निर्धारित हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक आदिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य है।
UP Police SI Bharti 2025 Notification PDF OUT: य़ूपी पुलिस SI अधिसूचना हाइलाइट्स
UPPRPB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 की अधिसूचना PDF जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत सिविल पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस में प्लाटून कमांडर और महिला बटालियन में SI/प्लाटून कमांडर के पदों सहित कुल 4,543 रिक्तियां भरी जाएंगी।
यूपी पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार अब विस्तृत अधिसूचना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रिक्तियों का पूरा विवरण, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 का अधिसूचना PDF लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती आयोजन संस्था का नाम
|
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
|
पद का नाम
|
सब-इंस्पेक्टर (SI)
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
4,543
|
आवेदन करने कि तिथि
|
12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक
|
शैक्षिक योग्यता
|
स्नातक (Graduation)
|
आयु सीमा (01/07/2025 तक)
|
21 से 28 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी – 500 रुपये
एससी/एसटी – 400 रुपये
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, DV और PST- PET और मेडिकल टेस्ट
|
नौकरी का स्थान
|
उत्तर प्रदेश
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
upprpb.in
|
यूपी पुलिस SI नोटिफिकेशन PDF
Also, check:
UP Police SI Syllabus
UP Police SI (Sub Inspector) Vacancy 2025: कितने पदों पर होगी भर्ती
यूपी पुलिस एसआई भर्ती में कुल 4543 पद हैं। इनमें 4242 पद उप निरीक्षक (एसआई) नागरिक पुलिस के लिए हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए खुले हैं। इसके अलावा बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ की महिला बटालियन में एसआई/प्लाटून कमांडर के 106 पद, प्लाटून कमांडर/सशस्त्र पुलिस एसआई (पुरुष) के 135 पद और विशेष सुरक्षा बल में एसआई/प्लाटून कमांडर (पुरुष) के 60 पद शामिल हैं। आप नीचे दी तालिका में Category-wise वैकेंसी देख सकते हैं।
|
पद का नाम
|
सामान्य (UR)
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|
अति पिछड़ा वर्ग (EBC)
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
कुल पद
|
उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)
|
1705
|
422
|
1143
|
890
|
82
|
4242
|
उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) – महिला (PC)
|
56
|
13
|
36
|
28
|
02
|
106
|
प्लाटून कमांडर / सशस्त्र पुलिस एसआई
|
25
|
06
|
16
|
12
|
01
|
135
|
उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल)
|
47
|
10
|
27
|
21
|
01
|
60
|
कुल
|
1833
|
451
|
1222
|
951
|
86
|
4543
यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 के लिए योग्यता व आयु सीमा क्या है?
उम्मीदवार जो यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां योग्यता और आयु सीमा देख सकते हैं:
-
आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।
|वर्ग
|आयु सीमा (छूट सहित)
|जन्मतिथि सीमा
|जनरल व ईडब्ल्यूएस
|21 वर्ष से 31 वर्ष
|02 जुलाई 1994 से 01 जुलाई 2004
|एससी, एसटी, ओबीसी
|21 वर्ष से 36 वर्ष
|02 जुलाई 1989 से 01 जुलाई 2004
-
शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) पास होना आवश्यक है।
यूपी पुलिस SI भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है?
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), शारीरिक माप परीक्षण (PST) और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 400 रुपये है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी शुल्क 400 रुपये ही रखा गया है, जैसा कि बोर्ड ने तय किया है।
यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक
यूपी पुलिस (UPPRPB) सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक अब सक्रिय है। इच्छुक उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू होकर 11 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती में आवेदन करने से पहले वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उम्मीदवार आसानी से अपना आवेदन फॉर्म भर और जमा कर सकते हैं।
|
UP Police SI Application Form Link
Comments
All Comments (0)
Join the conversation