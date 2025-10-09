UPSSSC Junior Assistant Result 2025 OUT: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट जारी , ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को UPSSSC जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट 2025 आधिकारिक तौर पर जारी किया है। जो उम्मीदवार संयुक्त जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड- III मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब upsssc.gov.in के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Mains Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट हाइलाइट्स

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 29 जून 2025 को UPSSSC जूनियर असिस्टेंट लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। परीक्षा का परिणाम और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। UPSSSC जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ के अनुसार, कुल 90,336 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया और वे टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। इस भर्ती के तहत UPSSSC का लक्ष्य जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट लेवल III के 5512 पदों को भरना है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।