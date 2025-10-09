RRB NTPC Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

UPSSSC Junior Assistant Result 2025 OUT: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट जारी , ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

By Vijay Pratap Singh
Oct 9, 2025, 09:33 IST

UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPSSSC जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 OUT
UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 OUT

UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को UPSSSC जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट 2025 आधिकारिक तौर पर जारी किया है। जो उम्मीदवार संयुक्त जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड- III मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब upsssc.gov.in के माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Mains Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट मेन्स रिजल्ट हाइलाइट्स

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 29 जून 2025 को UPSSSC जूनियर असिस्टेंट लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। परीक्षा का परिणाम और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। UPSSSC जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ के अनुसार, कुल 90,336 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया और वे टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। इस भर्ती के तहत UPSSSC का लक्ष्य जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट लेवल III के 5512 पदों को भरना है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

संगठन का नामउत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
पद का नाम जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, और असिस्टेंट लेवल III
रिक्तियों की संख्या 5512
रिजल्ट जारी होने की तिथि 8 अक्टूबर 2025
कुल योग्य उम्मीदवार 90336
परीक्षा तिथि 29 जून 2025
चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट दस्तावेज़ सत्यापन चिकित्सा परीक्षा
आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in

UPSSSC Junior Assistant Cut Off 2025 OUT

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 8 अक्टूबर 2025 को 5512 रिक्तियों के लिए UPSSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का परिणाम और कट-ऑफ जारी किया। कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में पास माना गया है।

UPSSSC Junior Assistant Result 2025 Out, Check Your Marks and Scorecard_3.1

UPSSSC Junior Assistant Mains Result 2025 Link

UPSSSC जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आपको अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

UPSSSC Junior Assistant Mains Scorecard Link

यहां क्लिक करें

UPSSSC Junior Assistant Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोर कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • पहले आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाएँ।

  • होम पेज पर, "रिजल्ट" अनुभाग देखें।

  • फिर आप "Advertisement No. 08-Exam/2023, Combined Junior Assistant, Junior Clerk, and Assistant Grade-III Main Examination (Pre. Advt. No.-2022)" लिंक पर क्लिक करें।

  • अब, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज करें।

  • ये सभी विवरण भरने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  • आपका स्कोर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News