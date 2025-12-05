HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
VMOU Admit Card 2025: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में टर्न एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Dec 5, 2025, 15:58 IST

VMOU Admit Card 2025:  वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने टर्म एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.   

VMOU Admit Card 2025: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान ने टर्म एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो उम्मीदवार टर्म एंड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे VMOU की आधिकारिक वेबसाइट online.vmou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के परीक्षार्थियों को स्कॉलर नंबर दर्ज करना होगा. उम्मीदवार ध्यान दें बिना एडमिट कार्ड के उन्हें परीक्षा केंद्र में जानें की अनुमति नहीं दी जायेगी. 

  VMOU Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक 

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने टर्म एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.


VMOU Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

स्टेप-1: विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट  https://online.vmou.ac.in/ पर जायें 

स्टेप-2: एग्जामिनेशन पर क्लिक करें 

स्टेप-3: टर्म एंड एडमिट कार्ड 2025-26 पर क्लिक करें 

स्टेप-4: अपना रोल नंबर दर्ज करें 

स्टेप-5: सबमिट बटन पर क्लिक करें    

स्टेप-6: अब एडमिट कार्ड का प्रिंट लेलें         

VMOU Admit Card 2025: एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल्स 

उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे दी गई डिटेल्स को चेक करना होगा 

  • परीक्षार्थी का नाम 

  • जेंडर

  • रोल नंबर

  • माता/पिता का नाम 

  • परीक्षा का नाम

  • कक्षा 

  • परीक्षा का समय

  • परीक्षा केंद्र का नाम 

  • परीक्षा का दिन

  • परीक्षार्थी की फोटो 

  • परीक्षार्थी का साइन 

