VMOU Admit Card 2025: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में टर्न एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

VMOU Admit Card 2025: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान ने टर्म एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो उम्मीदवार टर्म एंड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे VMOU की आधिकारिक वेबसाइट online.vmou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के परीक्षार्थियों को स्कॉलर नंबर दर्ज करना होगा. उम्मीदवार ध्यान दें बिना एडमिट कार्ड के उन्हें परीक्षा केंद्र में जानें की अनुमति नहीं दी जायेगी.

VMOU Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने टर्म एंड परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.





VMOU Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

स्टेप-1: विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट https://online.vmou.ac.in/ पर जायें