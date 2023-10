Los Angeles Olympics 2028 का हिस्सा होगा क्रिकेट, इन खेलों को भी मिली जगह

क्रिकेट विश्वकप आयोजन के बीच क्रिकेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है. क्रिकेट आखिरी बार ओलिंपिक में 1900 में खेला गया था. चलिये जानें और किन खेलों को मिली जगह.

🚨LA28’s Olympic Sport Program is Confirmed! Which new sport are you excited to see #LA28BOUND ?! pic.twitter.com/Ra5QSEr5G0

It’s official! We’ve added brand new sports to our #LA28 Olympic Games lineup. ⚾️ Baseball, 🥎 Softball, 🚩🏈 Flag Football, 🥍 Lacrosse, ⚫️ Squash, 🏏 Cricket Get more info on LA28’s full Olympic sport program: https://t.co/4CSIlhkBiI pic.twitter.com/c2ZOcy2EK8

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.