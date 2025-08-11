भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मुगल नहीं है जवाब

UP Board Compartment Result 2025 OUT
अगर हम आपसे यह सवाल करें कि भारत का सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग मुगलों का नाम लेंगे। लेकिन, ऐसा नहीं है भारत पर आक्रमण किसी और ने किया था। आइए इसके बारे में जानते हैं-

ByMahima Sharan
Aug 11, 2025, 18:27 IST
भारत पर प्राचीन काल से ही आक्रमण होते रहे हैं। इतिहास के कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक तथ्य भारत पर पहले सफल विदेशी आक्रमण के बारे में है। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। यहां विभिन्न शासकों ने राज किया है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया था। 

इतिहास की कई अफवाहों और झूठी जानकारियों के कारण, ज्यादातर लोग विदेशी मुस्लिम शासकों को भारत का पहला सफल विदेशी आक्रमणकारी मानते हैं। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम आपको  माध्यम से हम आपको उस विदेशी शासक के बारे में बताएंगे जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था।

इस ईरानी शासक ने किया था पहला सफल आक्रमण

भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम (फ़ारसी साम्राज्य) ने किया था, जो ईरान के हख़मनी वंश से संबंधित था। इसकी जानकारी उसके तीन शिलालेखों बेहिस्तुन, पर्सेपोलिस और नक्शेरुसतम से मिलती है। आक्रमण के बाद, उसने सिंधु नदी के तट पर स्थित भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

पहला आक्रमण दारा प्रथम के पिता ने किया था

दारा प्रथम से भी पहले भारत पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण उसके पिता और अचमेनिद वंश के संस्थापक साइरस (जिन्हें कुरुश भी कहा जाता था) ने किया था। वह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। वह अपने अभियान में असफल रहा। उसका शासनकाल 599 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व या ईसा पूर्व की गणना उल्टी दिशा में की जाती है। इसके शून्य पर पहुंचने के बाद, ईस्वी सन् 1 शुरू होता है और फिर ईस्वी सन् 1 से 2 इसी प्रकार आगे बढ़ता है।

भारत पर और कब-कब हुए विदेशी हमले?

संख्या

देश

दौरान

1

फ़ारसी आक्रमण

535 ईसा पूर्व 

2

मुहम्मद बिन कासिम

712 से 715

3

महमूद गजनवी

998 से 1030 तक

4

मुहम्मद गोरी

1175 ई. 

5

तैमूर

1398

6

बाबर

  

7

नादिर शाह

1739

8

अहमद शाह दुर्रानी

1748 से 1767

9

सिकंदर महान

  

10

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी

1757 

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

