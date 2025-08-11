भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मुगल नहीं है जवाब

भारत पर प्राचीन काल से ही आक्रमण होते रहे हैं। इतिहास के कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक तथ्य भारत पर पहले सफल विदेशी आक्रमण के बारे में है। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। यहां विभिन्न शासकों ने राज किया है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया था।

इतिहास की कई अफवाहों और झूठी जानकारियों के कारण, ज्यादातर लोग विदेशी मुस्लिम शासकों को भारत का पहला सफल विदेशी आक्रमणकारी मानते हैं। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम आपको माध्यम से हम आपको उस विदेशी शासक के बारे में बताएंगे जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था।

इस ईरानी शासक ने किया था पहला सफल आक्रमण

भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम (फ़ारसी साम्राज्य) ने किया था, जो ईरान के हख़मनी वंश से संबंधित था। इसकी जानकारी उसके तीन शिलालेखों बेहिस्तुन, पर्सेपोलिस और नक्शेरुसतम से मिलती है। आक्रमण के बाद, उसने सिंधु नदी के तट पर स्थित भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।