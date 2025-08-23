WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

India Space Day 2025: इस स्पेस डे जानें ISRO के बारे में 11 अनजाने और रोचक फैक्ट्स

By Bagesh Yadav
Aug 23, 2025, 10:41 IST

National Space Day 2025: हर साल 23 अगस्त को भारत नेशनल स्पेस डे मनाता है, जो चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। 2025 की थीम “आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से असीम संभावनाओं तक” (Aryabhatta to Gaganyaan: Ancient Wisdom to Infinite Possibilities) रखी गई है। इस खास मौके पर जानिए ISRO के बारे में 11 ऐसे अनजाने और रोचक तथ्य, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष जगत में नई पहचान दी।

नेशनल स्पेस डे 2025 केवल स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सतत विकास का उत्सव है।
नेशनल स्पेस डे 2025 केवल स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सतत विकास का उत्सव है।

National Space Day 2025: भारत हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाता है। यह दिन 23 अगस्त 2023 को हुए ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग की थी। 2025 में इस उत्सव की थीम “आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से असीम संभावनाओं तक” (Aryabhatta to Gaganyaan: Ancient Wisdom to Infinite Possibilities) है।

चंद्रयान-3 की सफलता और 2025 की थीम

चंद्रयान-3 की उपलब्धि ने ही स्पेस डे की तारीख और थीम दोनों को आकार दिया। भारत न केवल पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट-लैंडिंग की, बल्कि चौथा देश भी जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की। इस स्थान को “शिव शक्ति प्वाइंट” नाम देकर इतिहास रचा गया। यही कारण है कि 2025 की थीम भारत की अंतरिक्ष यात्रा को आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक जोड़ती है।

ISRO के 11 रोचक तथ्य

  1. SUPARCO के बाद भी आगे निकला ISRO
     पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम SUPARCO के बाद स्थापित होने के बावजूद ISRO उपलब्धियों और तकनीकी क्षमता में बहुत आगे निकल गया।

  2. INCOSPAR से ISRO तक
     1962 में पंडित नेहरू और डॉ. विक्रम साराभाई की पहल से INCOSPAR बना, जो 1969 में ISRO बना।

  3. आर्यभट्ट – पहला उपग्रह (1975)
     यह कर्नाटक में बना, लेकिन लॉन्च सोवियत संघ ने किया था।

  4. कम बजट, बड़ी सफलता
     NASA या ESA जैसे संस्थानों की तुलना में बहुत कम बजट में ISRO ने शुरुआती सफलताएँ पाईं।

  5. मंगलयान – विश्व में मिसाल
     भारत एशिया का पहला देश बना जिसने मंगल तक पहुँच बनाई और वह भी पहली कोशिश में।

  6. चंद्रयान-3 की सफलता
     भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना।

  7. विश्व रिकॉर्ड (2017)
     PSLV-C37 ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया।

  8. NAVIC – भारत का GPS
     स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया।

  9. राष्ट्रीय विकास में योगदान
     कृषि, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार—ISRO ने हर क्षेत्र में अहम योगदान दिया।

  10. युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा
     “Space on Wheels” प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ और कार्यशालाएँ युवाओं को STEM करियर अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

  11. गगनयान – मानव मिशन
     भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जल्द लॉन्च होने वाला है, जो ISRO को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

नेशनल स्पेस डे 2025 केवल स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सतत विकास का उत्सव है। यह दिन याद दिलाता है कि भारत ने प्राचीन ज्ञान से शुरुआत करके अब असीम संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।

कैसे पता करें कि आपका आधार कार्ड असली है या नहीं? यहां देखें  

दुनिया में सबसे साफ पानी किस देश में है? यहां जानें नाम


Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News