India Space Day 2025: इस स्पेस डे जानें ISRO के बारे में 11 अनजाने और रोचक फैक्ट्स

National Space Day 2025: भारत हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाता है। यह दिन 23 अगस्त 2023 को हुए ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग की थी। 2025 में इस उत्सव की थीम “आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से असीम संभावनाओं तक” (Aryabhatta to Gaganyaan: Ancient Wisdom to Infinite Possibilities) है।

चंद्रयान-3 की सफलता और 2025 की थीम

चंद्रयान-3 की उपलब्धि ने ही स्पेस डे की तारीख और थीम दोनों को आकार दिया। भारत न केवल पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट-लैंडिंग की, बल्कि चौथा देश भी जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की। इस स्थान को “शिव शक्ति प्वाइंट” नाम देकर इतिहास रचा गया। यही कारण है कि 2025 की थीम भारत की अंतरिक्ष यात्रा को आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक जोड़ती है।

ISRO के 11 रोचक तथ्य