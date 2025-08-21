Add Jagran Josh as Preferred News Source
3rd AC और स्लीपर यात्री अब इतने किलो तक मुफ्त ले जा सकेंगे सामान, जानें नया लगेज नियम

भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए एयरपोर्ट-स्टाइल लगेज नियम लागू करने जा रहा है। यात्रियों को उनकी टिकट क्लास के हिसाब से मुफ्त लगेज की अनुमति मिलेगी। हर यात्री को अतिरिक्त 10 किलो का लाभ भी मिलेगा। तय सीमा से ज्यादा वजन होने पर बैग को पैकेज के रूप में बुक करना पड़ेगा या जुर्माना लगेगा।

ByBagesh Yadav
Aug 21, 2025, 14:10 IST

भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए एयरपोर्ट-स्टाइल लगेज नियम लागू करने जा रहा है। जल्द ही यात्रियों के बैग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर स्कैनिंग मशीनों से जांचे जाएंगे। तय वज़न से अधिक या बड़े आकार का सामान लाने पर जुर्माना देना होगा। यहां तक कि अगर वजन सीमा के भीतर भी हो, लेकिन बैग कोच में असुविधा पैदा करता है, तो भी पेनाल्टी लगेगी। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और डिब्बों में भीड़ को कम करना है। 

नया लगेज अलाउंस

यात्रियों को उनकी टिकट क्लास के हिसाब से मुफ्त लगेज की अनुमति मिलेगी। हर यात्री को अतिरिक्त 10 किलो का लाभ भी मिलेगा। तय सीमा से ज्यादा वजन होने पर बैग को पैकेज के रूप में बुक करना पड़ेगा या जुर्माना लगेगा।

  • फर्स्ट एसी – 70 किलो

  • सेकंड एसी – 50 किलो

  • थर्ड एसी और स्लीपर – 40 किलो

  • जनरल – 30 किलो

किन स्टेशनों पर होगा लागू

शुरुआत में यह नियम नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के बड़े स्टेशनों पर लागू होगा। इसमें गोविंदपुरी, लखनऊ चारबाग, इटावा, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, सुभेदारगंज और बनारस स्टेशन शामिल हैं।

स्टेशन होंगे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले

रेलवे प्रमुख स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस कर रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर 960 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 9 मंज़िला टर्मिनल बन रहा है, जिसमें ऑटोमेटेड टिकट मशीनें, डिजिटल डिस्प्ले, सोलर सिस्टम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, हाई-स्पीड वाई-फाई और बड़े लाउंज शामिल होंगे।

बोर्डिंग पास और विज़िटर पास ज़रूरी

दिसंबर 2026 से केवल वैध ट्रेन टिकट (जो बोर्डिंग पास की तरह काम करेगा) रखने वाले यात्री ही स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। आगंतुकों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट "विज़िटर पास" के रूप में अनिवार्य होगा। यह सिस्टम विशेष रूप से कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए लागू किया जाएगा।

