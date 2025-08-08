रेलवे का बड़ा बदलाव, अब AC कोच में इन 6 लोगों के लिए रिजर्व होंगी 6 बर्थ

भारतीय रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। इससे एक तरफ यात्रियों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलती है, तो दूसरी तरफ रेलवे में आर्थिक विकास का पहिया भी तेज रफ्तार से घूमता है।

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा अलग-अलग ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें स्लीपर कोच से लेकर एसी कोच तक शामिल हैं। हालांकि, कई बार यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शिकायत करने में परेशानी होती है।

इसे देखते हुए रेलवे द्वारा हाल ही में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत रेलवे बोर्ड ने ट्रेन कोच में अब 6 लोगों के लिए बर्थ रिजर्व कर दी है, जिससे यात्रियों को शिकायत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कौन-से हैं ये 6 लोग और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

AC और सफाई की समस्या होगी दूर

भारतीय रेलवे में अब यदि आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं और सफाई या एसी को लेकर समस्या महसूस करते हैं, तो अब यह समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। क्योंकि, अब रेलवे द्वारा टैक्निशियनों व स्वच्छकारों के लिए एक निश्चित जगह बनाई जा रही है। जागरण डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबकि, रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोचिंग प्रांजल मिश्रा ने इस आशय का आदेश जारी किया है।