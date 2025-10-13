RBI Grade B Admit Card 2025
उत्तर प्रदेश के किस जिले में है सबसे बड़ा चर्च, जानें यहां

By Kishan Kumar
Oct 13, 2025, 12:39 IST

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य जितना बड़ा है, उतना ही विविध भी है। राज्य में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इस कड़ी में यहां ईसाई समुदाय के लोगों की प्रार्थना के लिए कई चर्च भी बने हुए हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा चर्च कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

यूपी का सबसे बड़ा चर्च
यूपी का सबसे बड़ा चर्च

उत्तर प्रदेश को विविधताओं की भूमि भी कहा जाता है। भारत का यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है। यूपी न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इसका उतना ही महत्त्व है। इस कड़ी में यहां सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जिनमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं।

प्रदेश में ईसाई धर्म को लेकर भी प्रार्थना के लिए कई चर्च बने हुए हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा चर्च कौन-सा है और वह किस जिले में है। इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

एक नजर में उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का कुल एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है। यह पूरे भारत का करीब 7.33 फीसदी हिस्सा है। प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। साल 2011 के जनगणना आंकड़ों पर गौर करें, तो यहां कुल 19 करोड़ 98 लाख 12 हजर 341 जनसंख्या दर्ज की गई थी।

हालांकि, वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गई है। आपको बता दें कि प्रदेश का गठन 24 जनवरी, 1950 को किया गया था। इससे पहले यह संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था।

उत्तर प्रदेश के कुल जिले और मंडल 

उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक जिले वाला राज्य भी है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों आते हैं। ये मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है।

कुछ लेखों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड का जिक्र भी मिलता है। प्रदेश में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं। 

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च कौन-सा है

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चर्च की बात करें, तो यह ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है। इस चर्च का निर्माण 1871 में किया गया था। स्थानीय रूप से इसे पत्थर गिरजाघर भी कहा जाता है। 

किस जिले में है सबसे बड़ा चर्च

अब सवाल है कि यूपी के किस जिले में सबसे बड़ा चर्च है, तो आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में सबसे बड़ा चर्च मौजूद है। इस चर्च का निर्माण गोथिक रिवाइवल शैली में किया गया है।

किसने किया था डिजाइन

इस प्रसिद्ध चर्च का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम एमर्सन द्वारा तैयार किया गया था। एमर्सन ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को डिजाइन किया  था।

कितना बड़ा है चर्च

इस चर्च के आकार की बात करें, तो यह करीब 240 फीट यानि 73 मीटर लंबा और 103 फीट यानि कि 31 मीटर ऊंचा है। इसमें एक बार में 400 से अधिक लोग प्रार्थना कर सकते हैं। वहीं, कुछ लेखों में इसे सिर्फ यूपी का नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बताया गया है।

