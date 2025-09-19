RRB NTPC Result 2025 OUT
बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है, जानें

By Kishan Kumar
Sep 19, 2025, 14:02 IST

बिहार भारत की पुरानत संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। इतिहास के पन्नों में यह राज्य स्वर्ण अक्षरों के साथ दर्ज है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा
बिहार को भारत की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र माना जाता है। राज्य को अपना नाम विहार(बौद्ध मठ) शब्द से मिला है। यह हमें दर्शाता है कि एक समय में यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होने के साथ-साथ शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। हालांकि, समय के साथ यहां कई बदलाव हुए और बिहार का सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होता गया। आपने बिहार के अलग-अलग प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

बिहार में कुल जिले और मंडल 

बिहार राज्य का गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था। राज्य का कुल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहां कुल 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्य की कुल लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक यह 483 वर्ग किलोमीटर में है। 

बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है

अब हम यह जान लेते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है। आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा सभ्यता द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है।

कितना ऊंचा है दरवाजा

बिहार का सभ्यता दरवाजा कुल 32 मीटर यानि कि 105 फीट ऊंचा है। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है।

कब हुआ था निर्माण 

सभ्यता द्वार का निर्माण 2018 में किया गया था। इसके निर्माण के मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो इसका निर्माण बिहार के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और पाटलिपुत्र के गौरव को दर्शाने के लिए हुआ था। 

दरवाजे की क्या-क्या विशेषताएं हैं

बिहार का सभ्यता द्वार का निर्माण मौर्यकालीन वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। ऐसे में इस पर अशोक के साथ-साथ बुद्ध, महावीर और यूनानी दार्शनिक मेगस्थनीज के संदेशों को भी जगह दी गई है। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि गेट का निर्माण गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर के परिसर में किया गया है।

5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था गेट

गेट का निर्माण कार्य 2018 में पूरा हुआ था। उस समय इसके निर्माण में करीब 5 करोड़ का खर्च आया था। आज यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शाम के समय यह गेट रंग-बिरंगी रोशनी से नहाता है। साथ ही, शांत वातावरण की तलाश में आने वाले सैलानी यहां बैठकर गंगा का दृश्य भी देखते हैं।

पढ़ेंःभारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
