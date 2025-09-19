बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है, जानें

बिहार को भारत की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र माना जाता है। राज्य को अपना नाम विहार(बौद्ध मठ) शब्द से मिला है। यह हमें दर्शाता है कि एक समय में यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होने के साथ-साथ शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। हालांकि, समय के साथ यहां कई बदलाव हुए और बिहार का सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होता गया। आपने बिहार के अलग-अलग प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। बिहार में कुल जिले और मंडल बिहार राज्य का गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था। राज्य का कुल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहां कुल 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्य की कुल लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक यह 483 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है

अब हम यह जान लेते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा कौन-सा है। आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा दरवाजा सभ्यता द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। कितना ऊंचा है दरवाजा बिहार का सभ्यता दरवाजा कुल 32 मीटर यानि कि 105 फीट ऊंचा है। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है। कब हुआ था निर्माण सभ्यता द्वार का निर्माण 2018 में किया गया था। इसके निर्माण के मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो इसका निर्माण बिहार के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और पाटलिपुत्र के गौरव को दर्शाने के लिए हुआ था। दरवाजे की क्या-क्या विशेषताएं हैं बिहार का सभ्यता द्वार का निर्माण मौर्यकालीन वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। ऐसे में इस पर अशोक के साथ-साथ बुद्ध, महावीर और यूनानी दार्शनिक मेगस्थनीज के संदेशों को भी जगह दी गई है। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि गेट का निर्माण गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर के परिसर में किया गया है।