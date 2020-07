फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, 18 मार्च, 2020 तक दुनिया भर में 2,095 अरबपति थे. दुनिया के सभी अरबपतियों की कुल नेटवर्थ 8 ट्रिलियन डॉलर है जो कि पिछले वर्ष 2019 की तुलना में $700 बिलियन कम है.

संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया भर में सबसे अधिक 614 अरबपति रहते हैं. इसके बाद चीन में 388 अरबपति हैं और जर्मनी और भारत क्रमशः 107 अरब 102 अरबपति हैं. भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी हैं.

पूरी दुनिया में सबसे अधिक अरबपति रखने वाले देशों की सूची;

1. संयुक्त राज्य अमेरिका: 614 अरबपति

2. चीन: 388

3. जर्मनी: 107

4. भारत: 102

5. रूस: 99

6. हांगकांग: 67

7. ब्राजील: 45

8. यूनाइटेड किंगडम: 45

9. कनाडा: 44

10. फ्रांस: 39

यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका और चीन दुनिया के लगभग आधे अरबपतियों के घर हैं क्योंकि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं.

दुनिया में 20 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 (List of 20 Richest person in the world:-

व्यक्ति कुल सम्पति (अरब डॉलर) कंपनी/देश 1. जेफ बेजोस $183.9 अमेजन / अमेरिका 2. बर्नाड अरनॉल्ट और परिवार $111.6 लूई वीटॉन मालटियर (LVMH)/ फ्रांस 3. बिल गेट्स $110.6 माइक्रोसॉफ्ट / अमेरिका 4. मार्क जुकरबर्ग $88.0 फेसबुक / अमेरिका 5. लॉरी एलिसन $73.2 ओरेकल कारपोरेशन / अमेरिका 6. स्टीव बाल्मर $72.4 माइक्रोसॉफ्ट / अमेरिका 7. मुकेश अंबानी $71.8 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड / भारत 8. वारेन बफेट $69.6 बर्कशायर हाथवे / अमेरिका 9. लैरी पेज $67.6 गूगल / अमेरिका 10. सर्गेई ब्रिन $65.8 गूगल /अमेरिका 11. फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स और परिवार $64.4 लोरियल / फ्रांस 12. अमानसिओ ओर्टेगा $63.1 जारा / स्पेन 13. मैकेंज़ी बेजोस (जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी) $60.8 अमेज़न.कॉम /अमेरिका 14. माइकल ब्लूमबर्ग $60.1 ब्लूमबर्ग एलपी / अमेरिका 15. मा हयातेंग $58.0 तेंसेंट होल्डिंग्स / चीन 16. एलन मस्क $57.9 टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स/ अमेरिका 17. जिम वाल्टन $57.1 वॉलमार्ट / अमेरिका 18. ऐलिस वाल्टन $56.9 वॉलमार्ट / अमेरिका 19. रोब वाल्टन $56.6 वॉलमार्ट / अमेरिका 20. कार्लोस स्लिम हेलू एंड फैमिली $50.4 टेलीकॉम / मैक्सिको

नोट: 15 जुलाई 2020 को मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जबकि एक दिन पूर्व वह 7वें नंबर पर थे. उपर्युक्त रैंकिंग वास्तविक समय पर आधारित है.

इस रैंकिंग में हर दिन बदलाव होता रहता है क्योंकि इन अमीरों की कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में भी बदलाव होता रहता है जिसके कारण इनकी कुल संपत्ति और रैंकिंग में भी बदलाव होता है.

जेफ बेजोस के बारे में: - इन्होंने 1994 में सिएटल (अमेरिका) में अपने गैरेज से ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ‘अमेजन’ की शुरुआत की थी. वर्तमान में वह इस कंपनी के सीईओ हैं और 11.1% हिस्सेदारी के मालिक हैं.

अगर वह 25 साल की शादी के बाद 2019 में अपनी पत्नी मैकेंजी को तलाक नहीं देते तो उनकी कुल संपत्ति और भी ज्यादा होती. उन्हें अपनी अमेजन हिस्सेदारी का एक चौथाई हिस्सा अपनी पत्नी को हस्तांतरित करना पड़ा था.

वर्तमान में, मार्क जुकरबर्ग शीर्ष 20 सूची में सबसे कम उम्र (केवल 36 वर्ष) के अरबपति हैं. जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 88 बिलियन डॉलर है और वह दुनिया में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं.

मुकेश अंबानी 88 बिलियन डॉलर (राजस्व) वाली तेल और गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) चलाते हैं. यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) 2019 में, फॉर्च्यून इंडिया 500 में नंबर 1 और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 106 वें स्थान पर रहीं थी.

63 वर्षीय मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस और दूरसंचार क्षेत्र हैं, जो उनके राजस्व का मुख्य स्रोत हैं. वर्तमान में, वह दुनिया में 7 वें सबसे अमीर आदमी और एशियाई महाद्वीप के सबसे अमीर आदमी हैं. वह दुनिया के शीर्ष 14 अरबपतियों की सूची में एकमात्र एशियाई हैं.

तो थी यह दुनिया के शीर्ष 20 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची. यह सूची विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है.

