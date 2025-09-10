दुनिया में इस देश का लोकतंत्र है सबसे पुराना, टॉप 10 लिस्ट भी देखें

SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
By Bagesh Yadav
Sep 10, 2025, 18:02 IST

इस लेख में दुनिया के उन 10 सबसे पुराने लोकतंत्रों की सूची दी गई है, जिनमें 19वीं सदी से लगातार लोकतांत्रिक शासन रहा है। इन देशों में अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा शामिल हैं। इनकी पहचान स्थिर संस्थानों, सभी को वोट देने का अधिकार और नियमित व निष्पक्ष चुनावों से होती है।

आज लोकतंत्र अपने शुरुआती दिनों से काफी आगे निकल चुका है। हालांकि कुछ देशों में लोकतंत्र की पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन आज लोकतांत्रिक शासन का मतलब चुनी हुई सरकारों की खुली व्यवस्था, सभी को वोट देने का अधिकार, और स्वतंत्र, निष्पक्ष व नियमित चुनाव हैं। इस लेख में हम आपकी जानकारी के लिए, दुनिया के 10 सबसे पुराने और लगातार चले आ रहे लोकतंत्रों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें 19वीं सदी से बिना किसी रुकावट के लोकतांत्रिक शासन रहा है। इन देशों ने समय के साथ स्थिर संस्थान, जनता की भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रताएं विकसित की हैं।

इस सूची में प्राचीन या ऐसे लोकतंत्रों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें रुकावट आई हो (जैसे आइसलैंड का 'अलथिंग' या सैन मैरिनो)। इसमें उन देशों पर ध्यान दिया गया है, जहां 1800 के बाद से आधुनिक लोकतंत्र लगातार चला आ रहा है। यह सूची चुनी हुई कार्यकारी या विधायी संस्थाओं, लगभग सभी को वोट का अधिकार, और नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है।

ऊपर बताए गए संकेतक लगातार काम कर रहे लोकतंत्रों के उदाहरण हैं। यह पूरी सूची Visual Capitalist के नवीनतम डेटा के आधार पर तैयार की गई है।

दुनिया के 10 सबसे पुराने लोकतंत्रों की सूची

यहां दुनिया के 10 सबसे पुराने लोकतंत्रों की पूरी सूची दी गई है। इसमें लोकतंत्र की स्थापना का साल और सरकार का प्रकार भी बताया गया है:

रैंक

देश

लोकतंत्र की स्थापना

सरकार का प्रकार

1

संयुक्त राज्य अमेरिका

1789

संघीय गणराज्य

2

स्विट्जरलैंड

1848

निर्देशिका संघीय गणराज्य

3

ऑस्ट्रेलिया

1901

राजशाही के तहत संसदीय लोकतंत्र

4

कनाडा

1867

राजशाही के तहत संसदीय लोकतंत्र

5

न्यूजीलैंड

1852

संसदीय लोकतंत्र

6

यूनाइटेड किंगडम

13वीं सदी (आधुनिक: 1707/1801)

संवैधानिक राजशाही और संसदीय लोकतंत्र

7

फिनलैंड

1917

संसदीय गणराज्य

8

नॉर्वे

1814

संवैधानिक राजशाही

9

डेनमार्क

1849

संवैधानिक राजशाही

10

स्वीडन

1809

संवैधानिक राजशाही

1. संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिका 1789 से दुनिया का सबसे पुराना और लगातार चला आ रहा लोकतंत्र है। 1789 में पहले लिखित संविधान के साथ स्थापित, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संघीय गणराज्य के रूप में बनाया गया था। यह नियंत्रण और संतुलन, चुनावी प्रतिनिधित्व और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांतों पर आधारित था। अमेरिकी संविधान में जल्द ही संशोधनों के जरिए कई लोकतांत्रिक अवधारणाओं को अपनाया गया। इनमें बोलने की आजादी, कानून का शासन और सभी को वोट देने का अधिकार शामिल है।

हालांकि, शुरुआत में वोट देने का अधिकार काफी सीमित था। लेकिन अमेरिका ने जल्द ही कई संशोधन किए और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को इसमें शामिल किया। प्रतिनिधिक लोकतंत्र के एक मानक के तौर पर, अमेरिका में चुनाव नियमित और जवाबदेह तरीके से होते हैं। यहां नागरिक समाज और जिम्मेदार, संगठित नागरिक संगठनों पर आधारित एक प्रतिस्पर्धी माहौल बना हुआ है।

2. स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड की स्थापना एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य के रूप में 1848 में हुई थी। स्विट्जरलैंड को जो बात अलग बनाती है, वह है इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह जनमत संग्रह और लोकप्रिय पहलों के जरिए आम नागरिकों को काफी शक्ति देता है। संघीय संविधान ने एक विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना की, जिसमें केंटन (राज्यों) को अनोखी स्वायत्तता दी गई है।

बर्न में स्थित संघीय परिषद में सात सदस्य होते हैं, जो आपस में मिलकर कार्यकारी शक्ति साझा करते हैं। साथ ही, स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र भागीदारी वाला, पारदर्शी और स्थिर रहा है। यहां के नागरिकों को अपने संस्थानों पर बहुत भरोसा है। ज्यादातर सालों में, स्विस नागरिक स्थानीय, राष्ट्रीय और संवैधानिक मामलों पर साल में कई बार मतदान करते हैं।

3. न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश रहने के बाद 1852 में औपचारिक रूप से एक संसदीय लोकतंत्र बना। बाद में यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। न्यूजीलैंड 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक था। यहां एक-सदनीय संसदीय लोकतंत्र है। मतदाताओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसे प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता के लिए अच्छी रेटिंग मिली है।

न्यूजीलैंड अपने पारदर्शी लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रियाओं और ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है जिसमें सभी की भागीदारी होती है। समय के साथ नियमित चुनाव और लोकतंत्र व भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कानूनों के कारण न्यूजीलैंड को लगातार दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्रों में से एक माना जाता है।

4. कनाडा

कनाडा का लोकतांत्रिक सफर 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के साथ शुरू हुआ। इस एक्ट ने एक स्व-शासित डोमिनियन की स्थापना की। कनाडा एक संवैधानिक राजशाही के तहत एक संसदीय लोकतंत्र है। यहां एक संघीय सरकार है, जो प्रांतीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शासन की अनुमति देती है।

चुने हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के पास विधायी शक्ति होती है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं। 1960 में, कनाडा ने सभी को वोट देने का पूर्ण अधिकार दिया। आज, कनाडा एक स्थिर और समावेशी लोकतंत्र है। इसे दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मानकों पर लगातार अच्छी रैंकिंग मिलती है।

5. ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया 1901 में एक संघ बना, जब छह ब्रिटिश उपनिवेश एक संविधान के तहत एक साथ आए। इसके संसदीय लोकतंत्र की पहचान एक संवैधानिक राजशाही, एक जिम्मेदार सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका से होती है।

ऑस्ट्रेलिया इस बात के लिए खास है कि इसने सबसे पहले गुप्त मतदान और बाद में अनिवार्य मतदान की शुरुआत की। इसके कारण चुनावों में मतदान प्रतिशत लगातार ऊंचा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत हैं और जांच व आलोचना के लिए खुले हैं। यहां नियमित चुनाव होते हैं, प्रेस स्वतंत्र है और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया स्थिर और प्रभावी लोकतांत्रिक शासन के एक उदाहरण के रूप में काम करता है।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

