साल 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? जानें नाम और देश

जब हम दुनिया की सबसे अमीर महिला की बात करते हैं, तो यह सिर्फ उनकी दौलत के बारे में नहीं होता है। यह उनकी विरासत, प्रभाव और इस बात से भी जुड़ा है कि उनकी संपत्ति उद्योगों और समाज पर क्या असर डालती है। फिलहाल, फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एलिस वाल्टन 118 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। तो, एलिस वाल्टन कौन हैं और वे इस मुकाम तक कैसे पहुंचीं? आइए, उनके बारे में जानते हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के बारे में और भी जानकारी लेते हैं।

एलिस वाल्टन कौन हैं?

एलिस वाल्टन, वॉलमार्ट के महान संस्थापक सैम वाल्टन की इकलौती बेटी हैं। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, जिसने दुनिया भर में खरीदारी करने के तरीके को बदल दिया। हालांकि, उन्होंने खुद कभी वॉलमार्ट में कोई बड़ी कार्यकारी भूमिका नहीं निभाई। उन्हें कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी विरासत में मिली थी। दशकों से जैसे-जैसे वॉलमार्ट का विस्तार हुआ और उसके स्टॉक की कीमत बढ़ी, उनकी यह हिस्सेदारी भी कई गुना बढ़ गई।