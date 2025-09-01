साल 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? जानें नाम और देश

जब हम दुनिया की सबसे अमीर महिला की बात करते हैं, तो यह सिर्फ उनकी दौलत के बारे में नहीं होता है। यह उनकी विरासत, प्रभाव और इस बात से भी जुड़ा है कि उनकी संपत्ति उद्योगों और समाज पर क्या असर डालती है। फिलहाल, फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एलिस वाल्टन 118 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। तो, एलिस वाल्टन कौन हैं और वे इस मुकाम तक कैसे पहुंचीं? आइए, उनके बारे में जानते हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के बारे में और भी जानकारी लेते हैं।
एलिस वाल्टन कौन हैं?
एलिस वाल्टन, वॉलमार्ट के महान संस्थापक सैम वाल्टन की इकलौती बेटी हैं। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, जिसने दुनिया भर में खरीदारी करने के तरीके को बदल दिया। हालांकि, उन्होंने खुद कभी वॉलमार्ट में कोई बड़ी कार्यकारी भूमिका नहीं निभाई। उन्हें कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी विरासत में मिली थी। दशकों से जैसे-जैसे वॉलमार्ट का विस्तार हुआ और उसके स्टॉक की कीमत बढ़ी, उनकी यह हिस्सेदारी भी कई गुना बढ़ गई।
एलिस वाल्टन की कुल संपत्ति 118 बिलियन डॉलर है। उनकी यह दौलत मुख्य रूप से वॉलमार्ट में उनकी हिस्सेदारी से आती है। वॉलमार्ट के रोजमर्रा के कामों को सक्रिय रूप से न संभालने के बावजूद, वे परिवार की दो होल्डिंग कंपनियों में से एक, वाल्टन एंटरप्राइजेज का सह-प्रबंधन करती हैं। यह संगठन कई तरह के निवेशों और परोपकारी कामों की देखरेख करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वाल्टन परिवार की विरासत सिर्फ रिटेल तक ही सीमित न रहे।
दुनिया की अन्य सबसे अमीर महिलाएं
एलिस वाल्टन के अलावा, दुनिया की कुछ अन्य महिलाएं भी इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिनमें शामिल हैं:
फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स: 93.4 बिलियन डॉलर
जूलिया फ्लेशर कोच और परिवार: 80.5 बिलियन डॉलर
जैकलीन बैजर मार्स: 50.3 बिलियन डॉलर
अबीगैल जॉनसन: 44.0 बिलियन डॉलर
