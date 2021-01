स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 11 जनवरी 2021

जैसे-जैसे विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ नजदीक आ रही हैं, जागरण जोश आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्टेटिक और करंट की घटनाओं पर आधारित हर दिन 10 प्रश्नों का एक सेट आपके लिए ला रहा है. परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए इन प्रश्नों को हल करें. इससे आपको काफी मदद मिलेगी.

1. भारत में प्रारंभिक गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई थी?

A. आगरा का किला (Agra Fort)

B. इंडिया गेट (India Gate)

C. गेटवे ऑफ इंडिया (Gateway of India )

D. लाल किला (Red Fort)

Ans. D

व्याख्या: 1950 में पहला गणतंत्र दिवस लाल किले में आयोजित किया गया था. वहां पहली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा तिरंगा फहराया गया था.

2. 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था परन्तु अब रद्द कर दिया गया है?

A. बोरिस जॉनसन (Boris Johnson)

B. जो बिडेन (Joe Biden)

C. जायर बोल्सनारो (Jair Bolsonaro)

D. इनमें से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) को भारत में गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन के कारण उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है.

3. जारी किए गए 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर स्टेटमेंट (Statement on Climate of India during 2020 ) के अनुसार, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें.

1. 1901 में शुरू हुआ देश व्यापी रिकॉर्ड के बाद 2020 आठवां सबसे गर्म साल था.

2. इस वार्मिंग में योगदान करने वाले कारक मानसून और मानसून के बाद के मौसम होते हैं, जिनमें औसत तापमान विसंगतियाँ (Aomalies) होती हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: State of the Climate Report में सालाना तापमान और वर्षा का उल्लेख किया गया है. यह बताया गया कि 1901 से 2020 रिकॉर्ड पर आठवां सबसे गर्म वर्ष था. इस वार्मिंग में योगदान करने वाले कारक मानसून और मानसून के बाद के मौसम हैं, जिनका औसत तापमान विसंगतियां क्रमशः वास्तविक तापमान-सामान्य तापमान + 0.430C और + 0.530C हैं.

4. State of Climate Report को कौन जारी करता है?

A. आईएमडी (IMD)

B. यूनेस्को (UNESCO)

C. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

D. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station)

Ans. A

व्याख्या: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जलवायु अनुसंधान और सेवा (CRS) द्वारा 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य (Statement) जारी किया गया है.

5. MURIL का क्या अर्थ है?

A. भारतीय भाषाओं के लिए एकाधिक उपयोगकर्ता अनुसंधान (Multiple User Research for Indian Languages)

B. भारतीय भाषाओं के लिए बहु-उपयोगकर्ता अनुसंधान (Multi-User Research for Indian Languages)

C. भारतीय भाषाओं के लिए एकाधिक उपयोगकर्ता क्षेत्रीय मंच (Multiple User Regional Platform for Indian Languages)

D. भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी प्रतिनिधित्व (Multilingual Representations for Indian Languages)

Ans. D

व्याख्या: Google ने अपने L10n इवेंट में एक नए AI- पावर्ड लैंग्वेज मॉडल 'MuRIL' का अनावरण 17 दिसंबर 2020 को किया. उपयोगकर्ता अब अंग्रेजी और चार नए जोड़े गए भारतीय भाषाओं में से किसी के बीच परिणामों को टॉगल सर्च (Toggle Search) कर सकते हैं.

6. MuRIL में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है?

A. बांग्ला (Bangla)

B. कन्नड़ (Kannad)

C. तुलु (Tulu)

D. मलयालम (Malayalam)

Ans. A

व्याख्या: उपयोगकर्ता अब मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अंग्रेजी और चार नए जोड़े गए भारतीय भाषाओं- तमिल, तेलुगु, बंगला और मराठी में से किसी के बीच खोज परिणामों को टॉगल सर्च (Toggle Search) कर सकते हैं. साथ ही, Google मैप्स (Google का नेविगेशन ऐप) अब नौ भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा.

7. MuRIL द्वारा कितनी भारतीय भाषाओं का समर्थन किया जाता है?

A. 16

B. 21

C. 6

D. 4

Ans. A

व्याख्या: भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी प्रतिनिधित्व (Multilingual Representations for Indian Languages ,MuRIL) Google द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम बहुभाषी मॉडल है और इसका उद्देश्य एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतर-क्षमता में सुधार करना है. Google के अनुसार, MuRIL 16 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है.

8. कोशिका (Cell) की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है?

A. रॉबर्ट हूक (Robert Hooke)

B. इवानोक्स्काई (Ivanoski)

C. मार्टिनस बेजेरिनक (Martinus Beijerinck)

D. रिचर्ड सिम्पसन (Richard Simpson)

Ans. A

व्याख्या: 1665 में, कोशिका (Cell) को सबसे पहले रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) द्वारा खोजा गया था. मार्टिनस बीज़िनेक (Martinus Beijerinck) को वायरस का जनक कहा जाता था.

9. राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है?

1. इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है.

2. स्वयं विवेकानंद ने 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में चिह्नित किया.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: स्वामी विवेकानंद को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. इसे स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है.

10. निम्नलिखित में से किस नदी पर सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र (Floating solar plant) बनाया जा रहा है?

A. गंगा

B. नर्मदा

C. गोदावरी

D. तुंगभद्रा

Ans. B

व्याख्या: मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध (Omkareshwar dam) पर सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है.

