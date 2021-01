स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 14 जनवरी 2021

निम्नलिखित सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी तैयारी को बढ़ाएं. जैसे-जैसे विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ नजदीक आ रही हैं, जागरण जोश आपके लिए स्टेटिक और वर्तमान घटनाओं पर आधारित प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी लाता है. आइये इस लेख के माध्यम से प्रश्नोत्तरी को हल करें.

1. 'The Line' city क्या है?

1. यह एक सीधी रेखा में स्थित सऊदी अरब का एक शहर है.

2. यह NEOM के भीतर स्थित एक शहर का 170 किमी लंबा खंड है.

सही विकल्प का चुनाव करें

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: 170 किलोमीटर लंबे शहर का विज़न जिसका नाम 'The Line' है जिसमें कोई कार, सड़क या कार्बन उत्सर्जन नहीं होंगे. यह 'NEOM’ नामक $ 500 बिलियन की परियोजनाओं का हिस्सा होगा.

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन NEOM के बारे में सही है/हैं ?

1. 'द लाइन' में कारों, सड़कों या कार्बन उत्सर्जन वाले 170 किमी लंबे शहर का विज़न 'NEOM' नामक $ 500 बिलियन की परियोजनाओं का हिस्सा होगा.

2. प्रोजेक्ट NEOM दुनिया का पहला स्वच्छ ऊर्जा शहर होगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट NEOM की घोषणा की गई थी. NEOM उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब में लाल सागर (Red Sea) पर बनाया जा रहा है. इसकी एक ऐसी जगह के रूप में कल्पना की जा सकती है, जहां उद्यमिता और नवाचार नए भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे. शहर को स्थायी रहने, काम करने और समृद्ध करने के लिए एक नए मॉडल के रूप में विपणन किया जा रहा है. सऊदी अधिकारियों ने इसे "दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना" के रूप में वर्णित किया है.

3. संविधान के किस अनुच्छेद में स्वायत्त राज्य (Autonomous State) का निर्माण सूचीबद्ध है?

A. 251

B. 244

C. 244A

D. 241

Ans. C

व्याख्या: असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की मांग की गई है और इसके लिए केंद्र को एक मेमोरेंडम सौंपकर अनुच्छेद 244A कार्यान्वयन करने की मांग की गई है.

4. अगर असम एक स्वायत्त राज्य (Autonomous State) में बदल जाता है तो क्या होगा?

1. राज्य का एक अलग प्रधानमंत्री होगा.

2. एक स्थानीय विधायिका बनाई जाएगी.

सही विकल्प का चुनाव करें

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: अनुच्छेद 244A में कार्यान्वयन एक स्वायत्त राज्य के गठन को निर्धारित करता है जिसमें असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद का निर्माण शामिल है. इसके तहत अलग प्रधानमंत्री नहीं होगा.

5. हाल ही में पारलर का निलंबन (Suspension of Parler) हुआ है. इस संबंध में सही कथन चुनें

1. पारलर (Parler) ट्विटर की तरह एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है.

2. पारलर (Parler) की सुरक्षा विशेषताएं काफी टाइट हैं जिसके कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: पारलर (Parler) एक सामाजिक नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म है जिसे कुछ हद तक ट्विटर के समानांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इस पर हानिकारक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को हटाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

6. नेशनल एटॉमिक टाइम्सकेल (National Atomic Timescale) के बारे में सही कथन चुनें.

1. एक नैनोसेकंड की सीमा के भीतर समय को मापने में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा.

2. जो समय मापा जा सकता है वह 1.1 नैनोसेकंड की सटीकता का होगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: नेशनल एटॉमिक टाइम्सकेल (National Atomic Timescale) के उद्घाटन के साथ, भारत 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के स्तर के साथ एक नैनोसेकंड की सीमा के भीतर समय को मापने में आत्मनिर्भर बन गया. अब, भारतीय मानक समय 3 मानक से कम की सटीकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से मेल खाता है.

7. इस वर्ष राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्क्लेव (National Meteorology Conclave) का थीम क्या था?

A. राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी (Metrology for the Inclusive Growth of the Nation)

B. नए भारत के लिए मेट्रोलॉजी (Metrology for the new India)

C. 2021 में मेट्रोलॉजी (Metrology in 2021)

D. विस्तारित विकास के लिए मेट्रोलॉजी (Metrology for the extended growth )

Ans. A

व्याख्या: राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्क्लेव (National Meteorology Conclave) का आयोजन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (Council of Scientific and Industrial Research-National Physical Laboratory, CSIR-NPL), नई दिल्ली द्वारा अपनी स्थापना के 75 वें वर्ष पर किया गया था. कॉन्क्लेव का थीम 'राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी' ('Metrology for the Inclusive Growth of the Nation') था.

8. हाल ही में USA ने किस राष्ट्र को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक (State Sponsor) बनने के लिए समर्पित किया है?

A. मेक्सिको (Mexico)

B. ईरान (Iran)

C. पाकिस्तान (Pakistan)

D. क्यूबा (Cuba)

Ans. D

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी, 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के एक राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया.

9. इबोला (Ebola) के लिए वैक्सीन बनाने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है?

A. जर्मनी (Germany)

B. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

C. यूके (UK)

D. स्विट्ज़रलैंड (Switzerland)

Ans. D

व्याख्या: स्विट्जरलैंड में इबोला (Ebola) टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है. टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए देशों को भेजने के लिए तैयार हैं. स्टॉकपाइल (Stockpile) को चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों द्वारा बनाया जा रहा है-डब्ल्यूएचओ (WHO), यूनिसेफ (UNICEF), डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज (Doctors Without Borders and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC).

10. Quantum Key Distribution के संबंध में सही कथन चुनें.

1. यह ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से फोटॉनों के संचरण पर आधारित एक सिद्धांत है.

2. हाल ही के साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों में इसे महत्व मिला है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: Quantum Key Distribution (QKD) आजकल बहुत अधिक ध्यान दे रही है, मूल रूप से साइबर सिक्यूरिटी एक्सपर्ट्स (Cybersecurity Experts) के बीच. QKD फ़ंक्शंस में हजारों पोलाराइज़ड लाइट पार्टिकल्स (Polarized Light Particles) को फोटोंस (Photons) कहा जाता है, जिन्हें फ़ाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजा जाता है.

