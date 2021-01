स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 16 जनवरी 2021

इस लेख में सामान्य ज्ञान सामयिकी और स्टैटिक इवेंट्स पर आधारित प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो UPSC, SSC, Bank PO इत्यादि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी हैं. आइये प्रश्नों को हल करते हैं.

1. QKD को कैसे सुरक्षित माना जाता है?

1. यह फोटॉन के माध्यम से संकेतों को संचारित करके कार्य करता है और किसी भी घुसपैठ को डिकोड कर सकता है.

2. यह ध्वनि तरंगों के माध्यम से संकेतों को स्थानांतरित करता है जो इसे डिकोड करना मुश्किल होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: QKD ट्रांसमिशन में किसी भी घुसपैठ का पता लगाने की क्षमता इसकी अनूठी सुरक्षा को सामने लाती है. फोटॉनों के अद्वितीय और नाजुक गुण या ईव्सड्रोपर (Eavesdroppers) जैसे किसी भी तीसरे पक्ष के घुसपैठिए, जो किसी भी माध्यम से फोटॉन को जानने या कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो फोटॉन की स्थिति में बदलाव आ सकता है.

2. निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ सल्फर डाइऑक्साइड (Sulphur Dioxide) की हैं?

1. यह एक कार्बनिक यौगिक, भारी, रंगहीन और जहरीली गैस है.

2. यह सल्फ्यूरिक एसिड (Sulphuric Acid) निर्माण के मध्यवर्ती चरणों में बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: सल्फर डाइऑक्साइड (Sulphur Dioxide) एक अकार्बनिक यौगिक, भारी, रंगहीन और जहरीली गैस है. सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के मध्यवर्ती चरणों में इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है.

3. भारत में सेना दिवस (Army Day) कब मनाया जाता है?

A. 1 जनवरी

B. 15 जनवरी

C. 31 जनवरी

D. 26 जनवरी

Ans. B

व्याख्या: भारत में सेना दिवस (Army Day) हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 15 जनवरी 1949 को जनरल केएम करियप्पा ( KM Cariappa) ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर (Sir Francis Butcher) से भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था.

4. LCA तेजस MK-1A के बारे में सही कथन चुनें.

1. तेजस Mk-1A एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है लेकिन इसे रूस में विकसित किया गया है.

2. इसमें 50% की स्वदेशी सामग्री है जो कार्यक्रम के अंत तक 60% तक पहुंच जाएगी.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Light Combat Aircraft, LCA) तेजस MK-1A एक आधुनिक रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वायुसेना, IAF की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए Array (AESA) रडार, Beyond Visual Range (BVR) Missile, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) Suite and Air to Air Refuelling (AAR) की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है. इसमें 50% की स्वदेशी सामग्री है जो कार्यक्रम के अंत तक 60% तक पहुंच जाएगी.

5. निम्नलिखित में से किसको प्राप्त के लिए भारतीय सेना ने ideaForge के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं?

A. स्विच यूएवी (SWITCH UAV)

B. तेजस एलसीए (Tejas LCA)

C. बीवीआर मिसाइल (BVR Missile)

D. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (Electronic Warfare Suite)

Ans. A

क्याख्या: भारतीय सेना ने High-Altitude वाले ड्रोन की अघोषित मात्रा की खरीद के लिए विचार-पत्र के साथ लगभग 20 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो 1 वर्ष की अवधि में वितरित किया जाएगा. ideaForge ने SWITCH Unmanned Air Vehicles- UAV या ड्रोन के High-Altitude वाले संस्करण के लिए भारतीय सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं.

6. राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब शुरू होगी?

A. 16 जनवरी, 2021

B. 21 जनवरी, 2021

C. 18 जनवरी, 2021

D. 20 जनवरी, 2021

Ans. A

व्याख्या: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2021 को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को COVID-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे.

7. निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है?

A. जापान (Japan)

B. सिंगापुर (Singapore)

C. यूके (UK)

D. यूएसए (USA)

Ans. A

व्याख्या: हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स (Henley and Partners Passport Index) 2021 ने 5 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की. 191 वीजा स्कोर (Visa Score) के साथ जापान इस सूची में सबसे ऊपर है.

8. इम्युनिटी (Immunity) पासपोर्ट क्या है?

A. एक पासपोर्ट जो दुनिया भर में सबसे अधिक बार यात्रा करने वाले यात्रियों को जारी किया जाता है.

B. एक प्रमाण पत्र जो बताता है कि व्यक्ति COVID -19 से प्रतिरक्षित (Immune) है.

C. एक ऐसा पासपोर्ट जो कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जारी किया जाता है.

D. Diplomats को जारी किया गया पासपोर्ट.

Ans. B

व्याख्या: इम्युनिटी पासपोर्ट (Immunity passport) एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति को यह जारी किया गया है वह COVID -19 से प्रतिरक्षित (Immune) है. यह 2020 में जारी किया गया था. इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति COVID -19 से संक्रमित हो गया था और फिर इस घातक वायरस से उभर गया है, तो वह यात्रा कर सकता है.

9. हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स (Henley and Partners Passport Index) 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है?

A. 85th rank

B. 88th rank

C. 18th rank

D. 108th rank

Ans. A

व्याख्या: हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स (Henley and Partners Passport Index) 2021 के अनुसार 58 वीजा स्कोर (Visa Score) के साथ भारत 85वें स्थान पर है. सरल शब्दों में, भारतीय पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा (Prior Visa) या Visa-on-Arrival पर 58 देशों का दौरा कर सकते हैं. इस इंडेक्स में भारत ताजिकिस्तान के साथ रैंक साझा करता है.

10. गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बल (Armed Forces) भाग लेंगे?

A. म्यांमार (Myanmar)

B. यूएसए (USA)

C. यूके (UK)

D. बांग्लादेश (Bangladesh)

Ans. D

व्याख्या: बांग्लादेश सशस्त्र बल की टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लेगी. ऐसा इतिहास में तीसरी बार हो रहा है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो.

