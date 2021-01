स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 25 जनवरी 2021

वर्तमान और दिन भर के स्टेटिक इवेंट्स पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. यह प्रश्नोत्तरी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगी और साथ ही सामान्य जागरूकता को भी बढ़ाएगी. हर प्रश्न के साथ व्याख्या भी दी गई है उसको भी अध्ययन करें.

1. हाल ही में सुलावेसी गुफा पेंटिंग (Sulawesi Cave Painting) किस देश में मिली है?

A. इंडोनेशिया (Indonesia)

B. सुमात्रा (Sumatra)

C. जावा (Java)

D. श्रीलंका (Sri Lanka)

Ans. A

व्याख्या: इंडोनेशिया (Indonesia) के सुलावेसी के दक्षिण में Leang Bulu'Sipong 4 गुफा की दीवार पर जानवरों की पेंटिंग मिली है जो लगभग 44,000 साल पुरानी है.

2.सुलावेसी गुफा पेंटिंग (Sulawesi Cave Painting) के बारे में सही कथन का चयन करें.

1. ऐसा दावा किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है.

2. पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है, जो सुलावेसी सुअरों और बौने गिद्धों का शिकार करते थे.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: इंडोनेशिया के सुलावेसी के दक्षिण में स्थित Leang Bulu'Sipong 4 की दीवार पर पाया गया एनिमल पेंटिंग लगभग 44,000 साल पुराना है और दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी होने का दावा किया जाता है. पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है, जो सुलावेसी सुअरों और बौने गिद्धों का शिकार करते थे.

3. शाहीन III (Shaheen III) मिसाइल के बारे में सही कथन चुनें.

A. यह ईरान द्वारा बनाई गई सबसे कम दूरी की मिसाइल है.

B. इराक की शाहीन मिसाइल दुनिया की सबसे भारी मिसाइल है.

C. शाहीन मिसाइल 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर वार कर सकती है.

D. चीन ने पाकिस्तान के लिए मिसाइल का निर्माण किया है.

Ans. C

व्याख्या: पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन III (Shaheen III) मिसाइल का परीक्षण किया है. डेरा गाजी खान (Dera Ghazi Khan) के राखी (Rakhi) इलाके से इसका परीक्षण किया गया था. शाहीन III मिसाइल एक परमाणु-सक्षम (Nuclear-Capable) सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. शाहीन-3 मिसाइल की मारक क्षमता 2,750 किमी है.

4. भारत में पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) कब मनाया जाता है?

A. 24 जनवरी

B. जनवरी

C. 31 जनवरी

D. 23 जनवरी

Ans. D

व्याख्या: पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) भारत में हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा.

5. पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) को किस राजनीतिक व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है?

A. महाराणा प्रताप

B. नेताजी सुभाष चंद्र बोस

C. सरदार वल्लभ भाई पटेल

D. इंदिरा गांधी

Ans. B

व्याख्या: भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन यानी साल 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

6. आदिवासी प्रवासी श्रमिकों (Tribal Migrant Workers) से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है?

A. भीम (BHIM)

B. श्रम शक्ति (Shram Shakti)

C. जीवन सेवा (Jeevan Seva)

D. आयुष संजीवनी (Ayush Sanjivani)

Ans. B

व्याख्या: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ( Ministry of Tribal Affairs) ने 22 जनवरी, 2021 को आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए: 'श्रमशक्ति पोर्टल' (‘ShramShakti’) लॉन्च किया और उन्हें मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा.

7. 1885 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?

A. दादाभाई नरोरजी (Dadabhai Narorji)

B. WC बनर्जी (WC Bonnerjee)

C. बदरुद्दीन तैयबजी (Badruddin Tayyabji)

D. जॉर्ज यूल (George Yule)

Ans. B

व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (Allan Octavian Hume) द्वारा किया गया था. INC का पहला सत्र 28-31 दिसंबर 1885 तक WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था।.

8. भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ स्थित हैं?

A. अजंता (Ajanta)

B. एलोरा (Ellora)

C. भीमबेटका (Bhimbetka)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका (Bhimbetka) गुफा पेंटिंग भारत में पाए जाने वाली सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है.

9. भारत ने पहली बार निम्नलिखित में से किसके साथ समुद्री सुरक्षा संवाद (Maritime Security Dialogue) किया है?

A. जर्मनी (Germany)

B. यूरोपीय संघ (European Union)

C. ऑस्ट्रेलिया (Australia)

D. कनाडा (Canada)

Ans. B

व्याख्या: भारत और यूरोपीय संघ ने 20 जनवरी, 2021 को अपनी पहली वर्चुअल प्रारूप में समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित की. यूरोपीय संघ-भारत समुद्री वार्ता की अध्यक्षता EEAS की ओर से निदेशक जोएनेके बालफोर्ट (Joanneke Balfoort) ने की तथा भारतीय पक्ष की ओर से संयुक्त सचिव संदीप आर्य ने की. परामर्श में समुद्री सुरक्षा परिवेश में विकास, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, पारस्परिक हित के विकास और भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के अवसर जैसे मुद्दे शामिल थे. 2025 तक भारत-यूरोपीय संघ के रोडमैप के अनुरूप, संवाद समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी समझ और सहयोग के अवसरों को दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी के एक और कारक के रूप में विकसित करना चाहता है.

10. श्रम शक्ति पोर्टल (Shram Shakti Portal) के संबंध में सही कथन चुनें.

1. श्रम शक्ति पोर्टल (Shram Shakti Portal) के माध्यम से एकत्रित डाटा में आजीविका के विकल्प शामिल होंगे.

2. श्रम शक्ति के माध्यम से जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें आजीविका विकल्प, जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: श्रम शक्ति पोर्टल (Shram Shakti Portal) के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा में आजीविका विकल्प जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे.

11. पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. यह मिशन सूर्य की सतह से इसके कोरोना के ज़्यादा तापमान होने के कारणों का भी अध्ययन करेगा.

2. सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट तथा उनके डायनामिक्स की जाँच करना.

3. भेजे गए चार पेलोड सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज़्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण कर उनका 3-D चित्र तैयार करना.

सही विकल्प का चयन करें

A. 1 और 2

B. 1 और 3

C. 2 और 3

D. 1, 2 और 3

Ans. D

व्याख्य: हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) मिशन ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा किया. इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, प्लाज़्मा, कोरोना और सौर पवन (Solar Wind’s) इत्यादि का अध्ययन करना है.

