स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 6 फरवरी 2021

स्टेटिक और करेंट घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. विभिन्न सरकारी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC और Bank PO की तैयारी के लिए जागरण जोश द्वारा आपके लिए लाए गए इस क्विज़ की मदद लें.

1. बजट 2021 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है?

A. 1.75 लाख करोड़ रुपये

B. 1.65 लाख करोड़ रुपये

C. 2 लाख करोड़ रुपये

D. 1.76 लाख करोड़ रुपये

Ans. A

व्याख्या: 2021के बजट में वित्त मंत्री द्वारा घोषित, वर्ष 2022 के लिए विनिवेश लक्ष्य INR 1.75 लाख करोड़ रुपये है.

2. निम्नलिखित में से Phumdis के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह चिल्का झील (Chilka lake) के ऊपर तैरते हुए विघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का एक विषम द्रव्यमान है.

2. केयबुल लामजाओ (Keibul Lamjao) दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ Phumdis पाए जाते हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: D

व्याख्या: Phumdis लोकटक झील (Loktak lake) के ऊपर तैरते हुए अपघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी, और कार्बनिक पदार्थों के विषम द्रव्यमान हैं. केयबुल लामजाओ (Keibul Lamjao) नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाने वाला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लुप्तप्राय सांगई या मणिपुर ब्रो-एंटीलर्ड हिरण (endangered Sangai or Manipur brow-antlered deer) का अंतिम प्राकृतिक शरण स्थल है.

3. आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था?

A. 1947-48

B. 1950-51

C. 1949-50

D. 1991-92

Ans. B

व्याख्या: 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था. हालांकि, 1964 तक, इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था.

4. सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितना अनुबंधित (India's economy contract) कर सकती है?

A. 7.2%

B. 7.7%

C. 8,3%

D. 6.7%

Ans. B

व्याख्या: सर्वेक्षण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% तक कॉन्ट्रैक्ट (contract) कर सकती है.

5. पुनर्प्राप्ति दर (Recovery rate) के बारे में सही कथन चुनें:

1. एक प्रारंभिक तीव्र लॉकडाउन ने मध्यम से लंबी अवधि (Medium to long-term time) में आर्थिक सुधार प्रदान किया.

2. भारत ने यू आकार की रिकवरी (U shaped recovery) देखी गई है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: A

व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, एक प्रारंभिक और अत्यंत समन्वित लॉकडाउन ने जीवन को बचाने के लिए एक जीत-जीत (win-win) की रणनीति प्रदान की, और मध्यम से दीर्घकालिक में आर्थिक सुधार के माध्यम से आजीविका की रक्षा की. प्लस इंडिया ने वी-आकारकी अर्थव्यवस्था (V-haped economy) का अवलोकन किया.

स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 5 फरवरी 2021

6. केंद्रीय बजट 2021 में, वित्त मंत्री ने वादा किया कि निम्नलिखित में से किसे दोहरे कराधान (Relief from double taxation) से राहत दी गई है?

A. सभी करदाता (All taxpayers)

B. विदेशी नागरिकों (Foreign nationals)

C. विदेश वाले प्रवासी भारत (Non-Resident Indians)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: केंद्रीय बजट 2021 में, सभी NRIs को दोहरे कराधान से छूट का आश्वासन दिया गया है.

7. Aung San Suu Kyi के बारे में गलत कथन का चयन करें.

A. वह एक बर्मी राजनेता हैं. (She is a Burmese politician)

B. वह एक राजनयिक और एक लेखक हैं. (She is a diplomat and an author)

C. उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. (She has been awarded Nobel prize)

D. वह एक पायलट है. (She is a pilot)

Ans. D

व्याख्या: Aung San Suu Kyi बर्मी राजनेता हैं, एक राजनयिक हैं और उनके नाम पर कई किताबें हैं. उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लेकिन वह पायलट नहीं है.

8. विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?

A. 4 फरवरी

B. 27 जनवरी

C. 5 मार्च

D. फरवरी 14

Ans. A

व्याख्या: विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है.

9. इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए विषय क्या है?

A. I am and I will

B. I will overcome

C. I can, we can

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: इस वर्ष विश्व कैंसर का विषय 'I am and I will' है.

10. ब्लड कैंसर के बारे में सही कथन का चयन करें.

1. यह कैंसर रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य को प्रभावित करता है.

2. यह कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: A

व्याख्या: रक्त कैंसर अस्थि मज्जा (Bone marrow) में शुरू होता है क्योंकि यह रक्त उत्पादन का स्रोत है. यह कैंसर रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य को प्रभावित करता है.

Play Here: डेली स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी