दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन कौन-सी है, जानें

जैसा कि हम जानते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में कुल 12 मेट्रो लाइनें चल रही हैं। ये हैं: लाइन 1- रेड लाइन, लाइन 2- येलो लाइन, लाइन 3- ब्लू लाइन, लाइन 4- ब्लू लाइन, लाइन 5- ग्रीन लाइन, लाइन 6- वायलेट लाइन, लाइन 7- पिंक लाइन, लाइन 8- मैजेंटा लाइन, लाइन 9- ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन (एयरपोर्ट एक्सप्रेस), एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो (गुरुग्राम)। -दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) की कुल लंबाई: 390.14 -दिल्ली मेट्रो के तहत कुल स्टेशन: 286 दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन कौन-सी है? लाइन 1- रेड लाइन शुरुआती स्टेशन: रिठाला अंतिम स्टेशन: शहीद स्थल (नया बस अड्डा) दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन रेड लाइन थी, जिसका उद्घाटन 2002 में शाहदरा से तीस हजारी तक के लिए किया गया था। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर कुल 29 स्टेशन हैं।

रेड लाइन का विवरण रेड लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सबसे पुरानी और पहली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है। इसका उद्घाटन 2002 में शाहदरा और तीस हजारी के बीच हुआ था। यह लाइन 34.55 किलोमीटर लंबी है और इस पर 29 स्टेशन हैं। इसने दिल्ली की विशाल मेट्रो प्रणाली की नींव रखी, जो NCR के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है और शहरी परिवहन को बढ़ावा देती है। हालांकि, यदि आपको दिल्ली के सबसे पुराने मेट्रो स्टेशनों को देखना हो, तो आप इस रेड लाइन तीस हजारी से लेकर शाहदरा तक के मेट्रो स्टेशनों को देख सकते हैं। यहां के मेट्रो स्टेशनों की बनावट भी आपको अन्य मेट्रो स्टेशनों से अलग मिलेगी। इन रूट पर मौजूद कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भी है। यहां से आपको रेड लाइन, यलो लाइन और वॉयलेट लाइन के लिए मेट्रो मिल जाएगी। वहीं, यह मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। इसे अलग-अलग फ्लोर में डिजाइन कर बनाया गया है।