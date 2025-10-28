Rajasthan VDO Exam City Slip 2025 OUT
Focus
Quick Links

दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन कौन-सी है, जानें

By Kishan Kumar
Oct 28, 2025, 15:59 IST

रेड लाइन दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन है। इसी से दिल्ली मेट्रो रेल के सफर की शुरुआत हुई थी। इसका आधिकारिक उद्घाटन 2002 में हुआ था। यह सबसे पहले शाहदरा और तीस हजारी के बीच चली थी, जिसने भारत के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के लिए एक मजबूत नींव रखी। आज, रेड लाइन 34.55 किलोमीटर तक फैली हुई है और रिठाला से लेकर शहीद स्थल (नया बस अड्डा) तक 29 स्टेशनों को जोड़ती है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन
दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन

जैसा कि हम जानते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में कुल 12 मेट्रो लाइनें चल रही हैं। ये हैं: लाइन 1- रेड लाइन, लाइन 2- येलो लाइन, लाइन 3- ब्लू लाइन, लाइन 4- ब्लू लाइन, लाइन 5- ग्रीन लाइन, लाइन 6- वायलेट लाइन, लाइन 7- पिंक लाइन, लाइन 8- मैजेंटा लाइन, लाइन 9- ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन (एयरपोर्ट एक्सप्रेस), एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो (गुरुग्राम)।

-दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) की कुल लंबाई: 390.14

-दिल्ली मेट्रो के तहत कुल स्टेशन: 286

दिल्ली की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन कौन-सी है?

लाइन 1- रेड लाइन

शुरुआती स्टेशन: रिठाला

अंतिम स्टेशन: शहीद स्थल (नया बस अड्डा)

दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन रेड लाइन थी, जिसका उद्घाटन 2002 में शाहदरा से तीस हजारी तक के लिए किया गया था। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर कुल 29 स्टेशन हैं।

रेड लाइन का विवरण

रेड लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सबसे पुरानी और पहली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है। इसका उद्घाटन 2002 में शाहदरा और तीस हजारी के बीच हुआ था। यह लाइन 34.55 किलोमीटर लंबी है और इस पर 29 स्टेशन हैं। इसने दिल्ली की विशाल मेट्रो प्रणाली की नींव रखी, जो NCR के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है और शहरी परिवहन को बढ़ावा देती है। हालांकि, यदि आपको दिल्ली के सबसे पुराने मेट्रो स्टेशनों को देखना हो, तो आप इस रेड लाइन तीस हजारी से लेकर शाहदरा तक के मेट्रो स्टेशनों को देख सकते हैं। यहां के मेट्रो स्टेशनों की बनावट भी आपको अन्य मेट्रो स्टेशनों से अलग मिलेगी। इन रूट पर मौजूद कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भी है। यहां से आपको रेड लाइन, यलो लाइन और वॉयलेट लाइन के लिए मेट्रो मिल जाएगी। वहीं, यह मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। इसे अलग-अलग फ्लोर में डिजाइन कर बनाया गया है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है IT राजधानी, जानें यहां

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News