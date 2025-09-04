NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
केले का वैज्ञानिक नाम क्या है

By Mahima Sharan
Sep 4, 2025, 19:08 IST

केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सेपिएंटम (Musa sapientum) और मूसा पैराडिसियाका (Musa paradisiaca) है। ये दोनों इसकी सबसे आम प्रजातियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, केला दुनिया भर में चौथी सबसे मूल्यवान फल फसल है। यहां केले के परिवार, उनके नाम और अन्य जानकारी के बारे में और जानें।

Scientific Name Of Banana: हममें से कई लोग केले को एक साधारण, रोजमर्रा का नाश्ता मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके इतिहास और सटीक वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। हालांकि, इसका वानस्पतिक नाम जानने से हमें इसके परिवार और दुनिया भर के अन्य पौधों के साथ इसके संबंध को समझने में मदद मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह समझने की कुंजी है कि वे कहां से आए और उनकी क्या विशेषताएं हैं। वास्तव में, विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हर साल 100 मिलियन टन से ज्यादा केलों का उत्पादन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक मुख्य भोजन है। आइए, अब केले के वैज्ञानिक नाम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

केले का वैज्ञानिक नाम क्या है?

केले का वैज्ञानिक नाम मुख्य रूप से मीठे केले के लिए मूसा सेपिएंटम (Musa sapientum) और सब्जी वाले केले (plantain) के लिए मूसा पैराडिसियाका (Musa paradisiaca) है। स्वीडन के एक वनस्पतिशास्त्री कार्ल लिनियस ने यह दो-भाग वाली नामकरण प्रणाली बनाई थी, जिसे द्विपद नामकरण (binomial nomenclature) कहा जाता है।

इसमें पहला शब्द मूसा (Musa) है, जो वंश (genus) है। यह समान प्रजातियों को एक समूह में रखता है। दूसरा शब्द, सेपिएंटम (sapientum) या पैराडिसियाका (paradisiaca), प्रजाति (species) है, जो उसकी किस्म के बारे में बताता है।

यह प्रणाली हर जीव को एक अनोखा और सार्वभौमिक नाम देती है। यह नाम भाषा के साथ नहीं बदलता है, जिससे किसी भी तरह के भ्रम से बचा जा सकता है।

केले के परिवार के नामों की सूची

इंटरनेशनल बनाना एसोसिएशन जैसे संगठनों द्वारा आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में 1,000 से ज्यादा प्रकार के केले हैं। इन विभिन्न प्रकारों को कई समूहों में बांटा गया है। यहां कुछ सबसे आम केलों के प्रकार और उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में बताया गया है।

केले का प्रकार

वैज्ञानिक नाम

रोचक तथ्य

कैवेंडिश

Musa acuminata

सबसे आम व्यावसायिक केला

प्लांटेन (सब्जी वाला केला)

Musa paradisiaca

खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, ज्यादा स्टार्च वाला

लाल केला

Musa acuminata (group)

लाल या बैंगनी छिलका, स्वाद में मीठा

लेडी फिंगर

Musa acuminata (group)

छोटा और मीठा, पतला छिलका

ब्लू जावा

Musa acuminata 'Ice Cream'

मीठा स्वाद, अक्सर नीले छिलके वाला

केले कहां से आए हैं?

केलों की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई थी। विशेष रूप से, ये मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा हुए थे। इन्हें सबसे पहले हजारों साल पहले उगाया गया था और शुरुआती सबूत बताते हैं कि इनकी खेती 5000 ईसा पूर्व से ही की जा रही थी। आज इनकी खेती 135 से ज्यादा देशों में की जाती है। दुनिया में केलों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जिसके बाद चीन और इंडोनेशिया का स्थान है। केले पेड़ पर नहीं उगते, बल्कि बड़े-बड़े पौधों पर उगते हैं जिनमें फूल आते हैं। यह एक आम गलतफहमी है कि केला पेड़ पर उगता है। इसका 'तना' वास्तव में एक छद्म-तना (pseudostem) होता है, जो कसकर लिपटे पत्तों से बना होता है।

वैज्ञानिक नाम का मूल इतिहास

विज्ञान में वैश्विक संचार के लिए वैज्ञानिक नामों का उपयोग जरूरी है। 18वीं शताब्दी में कार्ल लिनियस द्वारा स्थापित यह प्रणाली हर जीवित जीव की पहचान करने का एक मानक और स्पष्ट तरीका प्रदान करती है। स्थानीय या आम नामों का उपयोग करने से बहुत भ्रम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत अलग हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, एक सब्जी वाले केले (plantain) को किसी दूसरे देश या भाषा में कुछ और कहा जा सकता है। यह दो-भाग वाला वैज्ञानिक नाम, जिसमें वंश (genus) और प्रजाति (species) शामिल हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करता है कि वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, केले और उसके परिवार का वैज्ञानिक नाम जानना केवल एक मजेदार तथ्य से कहीं बढ़कर है। यह दर्शाता है कि हमारे पास पृथ्वी पर जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक वैश्विक ढांचा है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना करना, पर्यावरण की रक्षा करना और कृषि को बनाए रखना है।

